Власти Краснодара в 2020 году потратили около 400 млн рублей на озеленение города

В администрации Краснодара рассказали порталу Юга.ру, сколько новых деревьев появилось в городе в 2020 году и сколько на это потратили денег

Напомним, в начале декабря портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара, по каким критериям специалисты выбирают деревья для обрезки. Ранее редакция публиковала объяснение властей, почему в городе спиливают здоровые на вид деревья. Также мэрия рассказывала, куда можно пожаловаться на незаконную вырубку растений.

В ответе на запрос редакции в пресс-службе мэрии Краснодара также рассказали о компенсационном озеленении. Оно проводится ежегодно осенью — в дни, когда погода благоприятна для высадки растений. Зеленые насаждения высаживают на муниципальной территории города с учетом охранных зон, надземных и подземных коммуникаций и других мер. Компенсационное озеленение должно проводиться в ближайший сезон, подходящий для посева, но не позднее года со дня вырубки растений. На компенсационное озеленение в 2020 году выделили 13 млн 317,3 тыс. рублей.