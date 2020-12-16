Власти Краснодара в 2020 году потратили около 400 млн рублей на озеленение города
В администрации Краснодара рассказали порталу Юга.ру, сколько новых деревьев появилось в городе в 2020 году и сколько на это потратили денег
Напомним, в начале декабря портал Юга.ру спросил у администрации Краснодара, по каким критериям специалисты выбирают деревья для обрезки. Ранее редакция публиковала объяснение властей, почему в городе спиливают здоровые на вид деревья. Также мэрия рассказывала, куда можно пожаловаться на незаконную вырубку растений.
В ответе на запрос редакции в пресс-службе мэрии Краснодара также рассказали о компенсационном озеленении. Оно проводится ежегодно осенью — в дни, когда погода благоприятна для высадки растений. Зеленые насаждения высаживают на муниципальной территории города с учетом охранных зон, надземных и подземных коммуникаций и других мер. Компенсационное озеленение должно проводиться в ближайший сезон, подходящий для посева, но не позднее года со дня вырубки растений. На компенсационное озеленение в 2020 году выделили 13 млн 317,3 тыс. рублей.
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В 2020 году в рамках акции «Краснодару — 10 тысяч деревьев» весной высадили около 11 тыс. деревьев и кустарников, а осенью дополнительно — 10,5 тыс. саженцев. Кроме того, осенью в рамках муниципального контракта планировали высадить еще 1 тыс. 60 деревьев и 820 кустарников.
Власти краевой столицы рассказали, что в 2020-м на озеленение города выделили 387 млн 151 тыс. 555 рублей. Компании, у которых покупают растения, определяют на открытом аукционе в электронной форме. Саженцы подрядная организация покупает, как правило, в питомниках, расположенных в Краснодарском крае.
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Также в мэрии рассказали о судьбе елей, которые расположены возле здания администрации города. В соответствии с актом обследования, 12 елей на улице Красной, 122 подлежат удалению с последующим вывозом и обязательным сжиганием растительных остатков. Это связано с тем, что в деревьях есть вредные организмы, с которыми невозможно бороться.
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