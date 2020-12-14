Власти Краснодара объяснили, почему в городе спиливают здоровые на вид деревья
Власти Краснодара рассказали порталу Юга.ру о критериях, по которым специалисты решают судьбу деревьев
В начале декабря журналист портала Юга.ру увидела, как в Юбилейном микрорайоне Краснодара рабочие обрезают с виду здоровые и зеленые деревья. Один из специалистов на возмущение местной жительницы ответил, что у него есть все разрешающие документы и он занимается «формовкой». После этого в микрорайоне визуально здоровые деревья срубили еще в нескольких местах и редакция решила поинтересоваться у администрации Краснодара, по каким критериям специалисты выбирают стволы для обрезки.
В пресс-службе мэрии города рассказали, что с начала 2020 года в краевой столице обследовали 48 тыс. 288 деревьев, из которых 12 тыс. 442 признали аварийными и подлежащими санитарной вырубке. На эти виды работ оформили порубочные билеты.
Все растения обследуют специалисты отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара вместе с представителем заявителя, в том числе с представителями общественности.
К признакам категорий деревьев, подлежащих санитарной вырубке относятся: наклон ствола более 45°, поражение в сильной степени гнилевыми, грибковыми болезнями и другими опасными заболеваниями, наличие в кроне 75% и более сухих ветвей, наличие дупел, преждевременно опавшая листва, частично опавшая или отслоившаяся кора и другие.
«Необязательно дерево, подлежащее санитарной вырубке, должно быть полностью сухостойным. На практике встречается большое количество деревьев с листьями и нормально развитой кроной, однако с дуплами, пораженных болезнями, что в свою очередь, сильно влияет на устойчивость дерева и может привести к его падению», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара в ответе на запрос редакции.
Также власти заявили, что за растениями не ухаживали в 90-е годы прошлого века, что привело к потере их жизнеспособности. Кроме того, условия произрастания деревьев в экстремальных городских условиях резко отличаются от естественных и сказываются на самых разных сторонах жизнедеятельности растений. В результате угнетается рост деревьев, появляются признаки суховершинности, в 3-5 раз сокращается срок жизни зеленых насаждений.
Смотрите фоторепортаж:
Кроме того, прошедший в 2014 году «ледяной дождь» способствовал появлению на большом количестве деревьев морозобоин [трещин, возникших от резкого охлаждения] и дупел на месте сломанных ветвей, что в свою очередь способствовало дальнейшему развитию гнилевых процессов.
Власти напомнили, что в городе продолжает работать общественный совет по санитарной обрезке деревьев. Для проверки состояния растений на постоянной основе привлекают и представителей общественности.
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