В Краснодаре за четыре года в собственность города вернули более 300 земельных участков
Власти Краснодара 15 декабря рассказали о земельных участках, которые удалось вернуть в собственность города
С 2016 года в собственность муниципалитета вернули 321 земельный участок общей площадью более 416 га. С учетом того, что площадь всего Краснодара — 84 тыс. 136 га, то площадь возвращенных земель в процентном соотношении составила более 2%. Это сопоставимо с некоторыми населенными пунктами региона. Таким образом, теперь в собственности мэрии находится около 5% городских земель, рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов. По его словам, на вовзращенных территориях создают парки и скверы, строят социальные объекты, развивают инженерную и транспортную инфраструктуру.
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Например, в начале декабря в собственность города вернули участки в парке «Солнечный остров» — это позволит защитить землю в будущем от возможной перепродажи или застройки. Зоопарк продолжит работать на правах аренды. Кроме того, власти продолжают работу по возвращению территорий, прилегающих к Карасунам — уже удалось вернуть 11 земельных участков.
На улице Рождественской набережной вернули участок, который ранее был в аренде для строительства многоэтажки. Отношения прекратили в 2018 году, сейчас на этом участке находится сквер 80-летия Краснодарского края. Также в Юбилейном микрорайоне сформировали участок для создания берегоукрепления и строительства прогулочной набережной, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
В мэрии уточнили, что сейчас в работе находится около 300 участков, на которых хотят построить дороги или трамвайные линии. Также в столице Кубани наладили практику безвозмездной передачи участков собственниками. На них за счет средств федеральных и краевых программ строят школы, детские сады, дороги. Таким образом в муниципальную собственность передали 64 земельных участка общей площадью 78 га.
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