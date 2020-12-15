В Краснодаре за четыре года в собственность города вернули более 300 земельных участков

С 2016 года в собственность муниципалитета вернули 321 земельный участок общей площадью более 416 га. С учетом того, что площадь всего Краснодара — 84 тыс. 136 га, то площадь возвращенных земель в процентном соотношении составила более 2%. Это сопоставимо с некоторыми населенными пунктами региона. Таким образом, теперь в собственности мэрии находится около 5% городских земель, рассказал директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов. По его словам, на вовзращенных территориях создают парки и скверы, строят социальные объекты, развивают инженерную и транспортную инфраструктуру.

Например, в начале декабря в собственность города вернули участки в парке «Солнечный остров» — это позволит защитить землю в будущем от возможной перепродажи или застройки. Зоопарк продолжит работать на правах аренды. Кроме того, власти продолжают работу по возвращению территорий, прилегающих к Карасунам — уже удалось вернуть 11 земельных участков.

На улице Рождественской набережной вернули участок, который ранее был в аренде для строительства многоэтажки. Отношения прекратили в 2018 году, сейчас на этом участке находится сквер 80-летия Краснодарского края. Также в Юбилейном микрорайоне сформировали участок для создания берегоукрепления и строительства прогулочной набережной, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.