В Краснодаре впервые пройдет фестиваль сербского кино

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском кинотеатре «Кубанькино» с 21 по 25 мая пройдет фестиваль сербских фильмов (18+)

В первый день в 18:30 состоится показ документального фильма «Гора Преображения» (16+) режиссера Хаджи-Александра Джуровича о жизни, трудах и чудесах святителя Саввы. 22 мая в 12:30 зрителям представят военную драму Петара Ристовски «Король Пётр I» (18+).

Читайте также:

23 мая в 19:00 можно будет посмотреть документалку «Кто такой этот Кустурица?» (16+) Наталии Гугуевой. Лента рассказывает о знаменитом сербском кинорежиссёре и показывает его с разных сторон. 24 мая в 12:30 покажут военную драму «Единственная дорога» (12+) Владимира Павловича о событиях Второй мировой войны в Югославии.

25 мая в 14:00 можно будет оценить драмеди «Зона Замфирова» (12+) Здравко Шотра о молодом ювелире, решившем отомстить за отказ девушки выйти за него замуж.

Также в фойе зрители смогут познакомиться с тематической выставкой народного творчества сербов. Вход свободный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.

Как писали Юга.ру, вВ краснодарской кофейне Booker Coffee 20 мая состоится лекция «Федерико Феллини: символизм, гротеск и визуальная поэзия».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения Фестивали

Новости

Краснодарцев попросили не запускать воздушные шары на выпускных. Почему?
Улицу Красную в Краснодаре перекроют из-за забега. Ограничения коснутся и трамваев
Выставки, мастер-классы, перформансы и концерты. В Краснодаре снова пройдет Ночь музеев
Почти половина жителей России готовы отказаться от личного автомобиля — аналитики
В Краснодаре на три дня ограничат движение транспорта у строящегося перехода на Красных Партизан
В Краснодаре впервые пройдет фестиваль сербского кино

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Вчера, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
Вчера, 17:23
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
Рассказываем условия
В ожидании Corona
14 мая, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории

Реклама на сайте