В Краснодаре впервые пройдет фестиваль сербского кино

В краснодарском кинотеатре «Кубанькино» с 21 по 25 мая пройдет фестиваль сербских фильмов (18+)

В первый день в 18:30 состоится показ документального фильма «Гора Преображения» (16+) режиссера Хаджи-Александра Джуровича о жизни, трудах и чудесах святителя Саввы. 22 мая в 12:30 зрителям представят военную драму Петара Ристовски «Король Пётр I» (18+).

23 мая в 19:00 можно будет посмотреть документалку «Кто такой этот Кустурица?» (16+) Наталии Гугуевой. Лента рассказывает о знаменитом сербском кинорежиссёре и показывает его с разных сторон. 24 мая в 12:30 покажут военную драму «Единственная дорога» (12+) Владимира Павловича о событиях Второй мировой войны в Югославии.

25 мая в 14:00 можно будет оценить драмеди «Зона Замфирова» (12+) Здравко Шотра о молодом ювелире, решившем отомстить за отказ девушки выйти за него замуж.

Также в фойе зрители смогут познакомиться с тематической выставкой народного творчества сербов. Вход свободный. Кинотеатр «Кубанькино» находится по адресу улица Ленина, 89.