Краснодарцев приглашают на лекцию «По следам чтения трактатов Плотина»

«Философия Плотина — не самый очевидный выбор для разговора вне философского круга, как кажется. Имя Плотина не стоит в первом ряду «великих философов», вроде Платона, Аристотеля или Гегеля, его имя не на слуху. Его философская система основывается на богатой предшествующей традиции и действительно весьма трудна для понимания», — рассказали организаторы.

Олег Бокоев расскажет об одной из пиковых точек в процессе развития идей Плотина, разберет аргументацию Единого Бога на самой заре её появления и поможет взглянуть на доктрину, которая выступила трансмиссией между язычеством и христианством.

Начало в 19:30 по адресу улица Красная, 69. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности и записаться можно здесь.