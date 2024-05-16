Краснодарцев приглашают на лекцию «По следам чтения трактатов Плотина»
В краснодарском книжном магазине «Чарли» 18 мая состоится лекция «В поисках единого: по следам чтения трактатов Плотина» от местного образовательного проекта Vita Nuova (16+)
«Философия Плотина — не самый очевидный выбор для разговора вне философского круга, как кажется. Имя Плотина не стоит в первом ряду «великих философов», вроде Платона, Аристотеля или Гегеля, его имя не на слуху. Его философская система основывается на богатой предшествующей традиции и действительно весьма трудна для понимания», — рассказали организаторы.
Олег Бокоев расскажет об одной из пиковых точек в процессе развития идей Плотина, разберет аргументацию Единого Бога на самой заре её появления и поможет взглянуть на доктрину, которая выступила трансмиссией между язычеством и христианством.
Начало в 19:30 по адресу улица Красная, 69. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности и записаться можно здесь.
Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker Coffee 20 мая состоится лекция «Федерико Феллини: символизм, гротеск и визуальная поэзия».