Власти Адыгеи объяснили причину ограничения водоснабжения

Напомним, в начале октября Адыгея из-за засухи перешла на экономное водоснабжение, в двух муниципалитетах на неопределенный срок ввели график подачи воды — сначала по шесть, потом по четыре часа в сутки.

Во второй половине осени уровень осадков был незначительный и они несущественно повлияли на восстановление уровня в горных реках, которые являются основными источниками водоснабжения Майкопа и Майкопского района. В связи с этим там продолжает действовать экономный режим водоснабжения, сообщили 15 декабря в МУП «Майкопводоканал». Уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе на полную мощность водозаборов в горах и всех артезианских скважин.