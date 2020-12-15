Власти Адыгеи объяснили причину ограничения водоснабжения
В МУП «Майкопводоканал» рассказали, почему в середине декабря продолжает действовать график подачи воды населению, введенный два месяца назад
Напомним, в начале октября Адыгея из-за засухи перешла на экономное водоснабжение, в двух муниципалитетах на неопределенный срок ввели график подачи воды — сначала по шесть, потом по четыре часа в сутки.
Во второй половине осени уровень осадков был незначительный и они несущественно повлияли на восстановление уровня в горных реках, которые являются основными источниками водоснабжения Майкопа и Майкопского района. В связи с этим там продолжает действовать экономный режим водоснабжения, сообщили 15 декабря в МУП «Майкопводоканал». Уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе на полную мощность водозаборов в горах и всех артезианских скважин.
Полноценное водоснабжение, как и ранее, предоставляется по два часа два раза в день: с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. Это ограничение будет действовать до стабилизации ситуации с уровнем воды в горных источниках.
Для решения проблемы в горах продолжается строительство новой ветки Майкопского группового водовода к новым водозаборам на реке Цице и у ручья Водопадистого на реках Пшехе и Пшехашхе. Как сообщили в правительстве Адыгеи, он готов уже на 97%.
Завершено строительство основной трассы водовода протяженностью 64 км, а также проложены отводы к поселкам Тульскому, Табачному и к станице Курджипской. Построен новый водозабор на реке Цице — он поднят на 1 км выше, чтобы избежать замутненность воды.
Кроме того, возведены новый резервуар на головных сооружениях и станция обезжелезивания воды на Гавердовском водозаборе мощностью 24 тыс. кубометров в сутки. На данный момент станцию решили отключить, чтобы не терять объемы воды, которые забираются фильтрационной системой.
Сейчас остается построить водозабор на ручье Водопадистом в истоке рек Пшехи и Пшехашхи, а также оставшуюся часть трубопровода к этому новому источнику (6 из 14 км). Благодаря ему, общий забор воды для водоснабжения увеличится на треть — в среднем на 30 тыс. кубометров воды в сутки.
Ожидается, что все работы будут выполнены до конца 2020 года. В эксплуатацию новый водовод запустят в первом квартале 2021 года.
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