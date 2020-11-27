В Майкопе вновь ограничили водоснабжение

В столице Адыгеи в ноябре опять начались перебои с водоснабжением нескольких районов города

В конце ноября местные жители стали жаловаться в соцсетях на перебои с подачей воды, в том числе люди писали в инстаграм мэрии Майкопа.

Напомним, с 8 октября водоснабжение жителей Майкопа и Майкопского района на неопределенный период ограничили и ввели график — по три часа два раза в день, а позже суточное время подачи воды сократили до четырех часов. Тогда причиной ограничений МУП «Майкопводоканал» назвал засуху.

В пресс-службе администрации республиканской столицы прокомментировали, что сейчас продолжает действовать режим ограничения водоснабжения. При этом он не касается микрорайонов, которые снабжаются водой из артезианского водозабора. В мэрии объяснили, что для обеспечения работы котельных и социально значимых объектов систематически приходится переходить на экономный режим водоснабжения.

«Уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе водозаборов на полную мощность», — уточнили в МУП «Майкопводоканал».

Полноценно подавать воду будут, как и ранее, по два часа два раза в день — с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00. В течение дня давление в водопроводной сети города и района будет снижено.

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов пообещал, что полностью решить проблему нехватки воды и устойчивого водоснабжения получится уже в следующем году. Для этого ведется строительство майкопского группового водовода. Этот масштабный проект реализуют с 2018 года, большая часть работ уже выполнена.