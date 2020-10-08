Из-за засухи Адыгея перейдет на экономное водоснабжение

Адыгея

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Власти Адыгеи 8 октября объявили о вводе графика подачи воды и объяснили причины этого решения

Напомним, с 8 октября водоснабжение жителей Майкопа и Майкопского района на неопределенный период ограничили и ввели график — по три часа два раза в день.

Позже в правительстве Адыгеи назвали две причины перехода на почасовой график подачи воды: это работы в русле реки Цицы для переноса водозабора и засуха.

По информации директора «Майкопводоканала» Султана Апажихова, маловодье  источников водоснабжения привело к дефициту воды в резервуарах головного водовода.  В настоящее время уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе на полную мощность водозаборов в горах и всех артезианских скважин. Поэтому возвращение к штатной работе водоканала во многом зависит от природных условий.

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Премьер-министр Адыгеи отметил, что полностью решить проблемы нехватки воды и устойчивого водоснабжения получится уже в следующем году. Для этого ведется строительство майкопского группового водовода. Этот масштабный проект реализуют с 2018 года, большая часть работ уже проведена.

Руководитель ГБУ «Стройзаказчик» Аслан Абрегов отметил, что строительство находится на завершающей стадии. Работы при которых необходимо ограничить подачу воды, связаны со строительством нового водозабора и должны проводиться в русле реки Цицы в период маловодия. Планируется, что их завершат до 11 октября с учетом очищения реки от источника загрязнения воды.

В мэрии уточнили, что на период экономного водоснабжения полного отключения воды не будет. Ограничения связаны с уменьшением давления в водопроводной сети. Соответственно вода постоянно будет поступать на нижние этажи. В Майкопском районе водоснабжение также не будет полностью отключено.

Водоснабжение Майкоп Майкопский район Погода

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