Из-за засухи Адыгея перейдет на экономное водоснабжение

Напомним, с 8 октября водоснабжение жителей Майкопа и Майкопского района на неопределенный период ограничили и ввели график — по три часа два раза в день.

Позже в правительстве Адыгеи назвали две причины перехода на почасовой график подачи воды: это работы в русле реки Цицы для переноса водозабора и засуха.

По информации директора «Майкопводоканала» Султана Апажихова, маловодье источников водоснабжения привело к дефициту воды в резервуарах головного водовода. В настоящее время уровень воды в резервуарах не удается восстановить за ночь даже при работе на полную мощность водозаборов в горах и всех артезианских скважин. Поэтому возвращение к штатной работе водоканала во многом зависит от природных условий.