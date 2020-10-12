В горах Адыгеи началось строительство водозабора

В рамках масштабного проекта по строительству новой нитки Майкопского группового водовода в Адыгее в октябре началось возведение двух водозаборов

Напомним, проект реализуют с 2018 года, большая часть работ уже проведена. Завершено строительство основной трассы водовода, а также проложены отводы к трем населенным пунктам — поселкам Тульскому и Табачному, а также станице Курджипской. Кроме того, возведены новый резервуар на головных сооружениях и станция обезжелезивания воды на Гавердовском водозаборе мощностью 24 тыс. кубометров в сутки.

Руководитель ГБУ «Стройзаказчик» Аслан Абрегов 12 октября рассказал порталу Юга.ру, что общая длина водовода с разветвлениями составляет 125 км. Осталось проложить 2 км трубопровода к новому водозабору на реке Цице и около 11 км — к водозабору на реках Пшеха и Пшехашха.

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, всего на новом объекте будет пять водозаборов, из них один новый — на ручье Водопадистом. Его построят до конца года. Сейчас строители выполнили работы по отведению участка русла реки Цицы, чтобы построить еще один водозабор.

«Он заменит действующий водозабор на реке Цице. А перенос вверх по руслу необходим для решения проблемы мутности воды, которая возникает в период таяния снегов», — объяснил Аслан Абрегов.