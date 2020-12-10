В Сочи депутаты избрали главу города

В 2020 году в Сочи начали проводить очередные выборы главы из-за образования отдельного городского округа Сириус. По итогам выборов мэром стал действующий глава курорта Алексей Копайгородский.

Напомним, 9 сентября 2019 года истекли полномочия мэра Сочи Анатолия Пахомова. Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал временно исполняющим обязанности главы курорта. На следующий день депутаты городского собрания единогласно избрали его главой города.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект, который может закрепить за поселком городского типа Сириус, находящимся в Имеретинской низменности, статус федеральной территории. Таким образом, это будет новый вид публично-правового образования в России. В Сириусе будет собственный бюджет и свои органы публичной власти, наделенные полномочиями органов местного самоуправления, а также некоторыми полномочиями федеральных госорганов и органов субъектов РФ.

4 декабря в Сочи прошло заседание конкурсной комиссии, на котором отобрали пять из шести кандидатур на должность главы. Оно завершило второй этап конкурсного отбора. По итогам второго этапа, проведенного в форме индивидуального собеседования, было принято решение о регистрации и представлении в Городское Собрание Сочи списка, состоящего из трех кандидатов. Депутаты поддержали кандидатуру Алексея Копайгородского единогласно.

Руководить Сириусом будут отдельный совет, глава и администрация. При этом мэра изберут на пять лет. Он возглавит совет из 17 человек, среди которых 9 представителей выберут местные жители.