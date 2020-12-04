На пост мэра Сочи претендуют три кандидата

Краснодарский край

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4 декабря в Сочи прошел очередной этап отбора кандидатов на должность мэра

Напомним, 9 сентября 2019 года истекли полномочия мэра Сочи Анатолия Пахомова. Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский стал временно исполняющим обязанности главы курорта. На следующий день депутаты городского собрания единогласно избрали Копайгородского главой курорта.

В 2020 году в Сочи начали проводить очередные выборы главы курорта в связи с образованием отдельного городского округа Сириус.

В ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект, который может закрепить за поселком городского типа Сириус, находящегося в Имеретинской низменности, статус федеральной территории. Таким образом, это будет новый вид публично-правового образования в России. В Сириусе будет собственный бюджет и свои органы публичной власти, наделенные полномочиями органов местного самоуправления, а также некоторыми полномочиями федеральных госорганов и органов субъектов РФ.

Во властных структурах порталу Юга.ру поясняли, что руководить Сириусом будут отдельный совет, глава и администрация. При этом мэра будут выбирать на пять лет. Он возглавит совет из 17 человек, среди которых будут 9 представителей, выбранных местными жителями.

4 декабря в Сочи прошло заседание конкурсной комиссии, на котором отобрали пять из шести кандидатур на должность главы. Оно завершило второй этап конкурсного отбора.

«Конкурсная комиссия оценивала профессиональные и личностные качества участников конкурса, а также их соответствие установленным требованиям, — сообщил заместитель председателя конкурсной комиссии, председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов. — По результатам принято решение о регистрации и представлении в Собрание Сочи списка, состоящего из трех кандидатов».

Теперь на очередной сессии депутаты горсобрания Сочи тайным голосованием изберут главу вновь образованного (после отделения Сириуса) муниципального образования города-курорт Сочи.

Алексей Копайгородский Выборы Сочи

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