Депутаты ЗСК обратятся в Правительство РФ по проблемам энергоснабжения

Сегодня, 10 декабря, на парламентских слушаниях обсудили меры по надежному и качественному обеспечению электроэнергией жителей Кубани

Открывая слушания, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко напомнил, что постановление о мерах по надежному и качественному снабжению электроэнергией жителей края принято депутатами в октябре прошлого года. В документе были даны рекомендации, направленные на решение вопроса. Однако они, как подчеркнул спикер ЗСК, выполняются не в полном объеме — минувшим летом это стало одной из причин массовых и продолжительных отключений света.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля, существующие ныне проблемы возникли по разным причинам. Часть из них связана с финансированием, юридическими процессами, технологическими процедурами. Еще часть — непосредственно с человеческим фактором, отсутствием взаимодействия между некоторыми субъектами электроэнергетики и нехваткой квалифицированных кадров.

«В связи с динамичным развитием нашего региона, естественным приростом населения, миграционным притоком и увеличением объемов вводимого в эксплуатацию жилья потребность в электроэнергии год от года будет только расти. И если не предпринимать никаких комплексных мер по развитию и поддержанию краевой энергосистемы, ситуация лишь усложнится», — обозначил проблему Юрий Бурлачко.

О текущем состоянии дел депутатам рассказал министр краевого ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко. С содокладами выступили руководители энергоснабжающих предприятий. В ходе обсуждения докладов председатель Законодательного Собрания попросил министра пояснить необходимость строительства некоторых объектов, включенных в схемы и программы развития электроэнергетики на 2020–2024 и 2021–2025 годы, поскольку они не были согласованы с Кубанским региональным диспетчерским управлением.

Как пояснил Андрей Ляшко, в современном федеральном законодательстве существует ряд пробелов в части устранения разногласий, подобных тем, которые возникли при реализации схем и программ развития электроэнергетики в регионе. Юрий Бурлачко, в свою очередь, предложил рассмотреть данный вопрос на одной из ближайших сессий.