Депутаты ЗСК обратятся в Правительство РФ по проблемам энергоснабжения
Сегодня, 10 декабря, на парламентских слушаниях обсудили меры по надежному и качественному обеспечению электроэнергией жителей Кубани
Открывая слушания, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко напомнил, что постановление о мерах по надежному и качественному снабжению электроэнергией жителей края принято депутатами в октябре прошлого года. В документе были даны рекомендации, направленные на решение вопроса. Однако они, как подчеркнул спикер ЗСК, выполняются не в полном объеме — минувшим летом это стало одной из причин массовых и продолжительных отключений света.
Читайте также:
По словам председателя комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля, существующие ныне проблемы возникли по разным причинам. Часть из них связана с финансированием, юридическими процессами, технологическими процедурами. Еще часть — непосредственно с человеческим фактором, отсутствием взаимодействия между некоторыми субъектами электроэнергетики и нехваткой квалифицированных кадров.
«В связи с динамичным развитием нашего региона, естественным приростом населения, миграционным притоком и увеличением объемов вводимого в эксплуатацию жилья потребность в электроэнергии год от года будет только расти. И если не предпринимать никаких комплексных мер по развитию и поддержанию краевой энергосистемы, ситуация лишь усложнится», — обозначил проблему Юрий Бурлачко.
О текущем состоянии дел депутатам рассказал министр краевого ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко. С содокладами выступили руководители энергоснабжающих предприятий. В ходе обсуждения докладов председатель Законодательного Собрания попросил министра пояснить необходимость строительства некоторых объектов, включенных в схемы и программы развития электроэнергетики на 2020–2024 и 2021–2025 годы, поскольку они не были согласованы с Кубанским региональным диспетчерским управлением.
Как пояснил Андрей Ляшко, в современном федеральном законодательстве существует ряд пробелов в части устранения разногласий, подобных тем, которые возникли при реализации схем и программ развития электроэнергетики в регионе. Юрий Бурлачко, в свою очередь, предложил рассмотреть данный вопрос на одной из ближайших сессий.
«Экономика Кубани чувствует себя спокойно»:
Спикер Заксобрания также поинтересовался количеством утвержденных министерством инвестпрограмм в сфере электроэнергетики и общим объемом вкладываемых в нее инвестиций. По информации Андрея Ляшко, утверждено девять таких программ, общий объем инвестиций в отрасль до 2024 года составит около 44 млрд рублей.
«Вопросы качественного и надежного обеспечения жителей края электроэнергией находятся на постоянном контроле депутатов краевого парламента. Застоя в развитии отрасли быть не может, поскольку имеющиеся проблемы касаются абсолютного каждого. «Локомотивом» в работе по развитию отрасли должно стать наше профильное министерство. Именно оно должно объединить всех для решения столь непростой задачи. Искать виновных в существующих проблемах бесполезно. Необходимо определить стратегическое направление нашей совместной работы», — заключил Юрий Бурлачко.
По итогам работы депутаты одобрили документ о ходе исполнения постановления и приняли решение включить его в повестку дня очередной сессии ЗСК. Профильному комитету кубанского парламента предстоит подготовить обращение в Правительство РФ с предложением внести изменения в действующие нормативные правовые акты в области электроэнергетики для корректировки их неоднозначного толкования в части развития сетевого комплекса и технологического присоединения.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Галицкий теперь не только тратит
Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»