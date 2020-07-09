Власти рассматривают ужесточение контроля в электросетях Кубани
Минэнерго РФ обратило внимание на участившиеся из-за жары аварии в энергетическом комплексе Краснодарского края
В Минэнерго заявили, что ведомство ведет постоянный мониторинг ситуации с энергоснабжением.
«В последние несколько дней мы наблюдали проблематику на территории города Краснодара. Компания, по сути, не справилась со своими задачами, не обеспечила своевременное устранение нарушений энергоснабжения и качественного информирования жителей о сроках восстановительных работ», — заявил замминистра Евгений Грабчак в инстаграме Минэнерго РФ.
6 июля 40-градусную жару не выдержали объекты компании «НЭСК — электросети», без света остались 40 тыс. жителей Краснодара. При этом «НЭСК» — крупный игрок, вторая компания в крае по объему передачи энергии. Аварийность в сетях других мелких собственников региона тоже выросла.
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По закону, максимальный срок перебоев с электроснабжением не должен превышать 24 часа подряд. Но на практике это не так. Ситуация с аварийными отключениями стала одной из тем обсуждения на городской планерке, которую провел мэр Евгений Первышов.
Проблемы с электроснабжением на Кубани возникают в курортный сезон каждый год и без природных аномалий. В Краснодарском крае сейчас работает более 50 сетевых организаций. Лишь несколько из них — это федеральные игроки вроде «Оборонэнерго» и дочки Россетей «Кубаньэнерго», у которых есть средства на ремонт, работу с персоналом и покупку спецтехники. В остальном — небольшие компании, которые не могут или не хотят обеспечить нормативное состояние своих сетей. А еще есть совсем маленькие собственники энергооборудования, в том числе — дачные товарищества (более 500) или вовсе бесхозные энергообъекты.
В заявлении Минэнерго РФ сказано, что для разрешения ситуации уже ведется строительство подстанции 110 кВ «Ангарская» (проект «Кубаньэнерго»), о начале строительства которой Юга.ру писали 16 июня, то есть за полмесяца до отключений света. Также ведомство сообщило, что детально проанализирует ситуацию, чтобы решить, нужны ли ужесточения в критериях отнесения к территориальным сетевым организациям.
Речь идет об исключении компаний, функционирование которых направлено не на развитие сетевой инфраструктуры и улучшение качества электроснабжения, а на другие виды деятельности. По предварительным расчетам ненадежными могут быть признаны до 40% всех сетевых организаций страны. Возможно, для решения проблемы будет лучше передать сети мелких собственников на баланс крупной госкомпании, которая обладает ресурсами и будет обеспечивать качественное электроснабжение.
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