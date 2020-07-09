Власти рассматривают ужесточение контроля в электросетях Кубани

«В последние несколько дней мы наблюдали проблематику на территории города Краснодара. Компания, по сути, не справилась со своими задачами, не обеспечила своевременное устранение нарушений энергоснабжения и качественного информирования жителей о сроках восстановительных работ», — заявил замминистра Евгений Грабчак в инстаграме Минэнерго РФ. 6 июля 40-градусную жару не выдержали объекты компании «НЭСК — электросети», без света остались 40 тыс. жителей Краснодара. При этом «НЭСК» — крупный игрок, вторая компания в крае по объему передачи энергии. Аварийность в сетях других мелких собственников региона тоже выросла.

По закону, максимальный срок перебоев с электроснабжением не должен превышать 24 часа подряд. Но на практике это не так. Ситуация с аварийными отключениями стала одной из тем обсуждения на городской планерке, которую провел мэр Евгений Первышов.

Проблемы с электроснабжением на Кубани возникают в курортный сезон каждый год и без природных аномалий. В Краснодарском крае сейчас работает более 50 сетевых организаций. Лишь несколько из них — это федеральные игроки вроде «Оборонэнерго» и дочки Россетей «Кубаньэнерго», у которых есть средства на ремонт, работу с персоналом и покупку спецтехники. В остальном — небольшие компании, которые не могут или не хотят обеспечить нормативное состояние своих сетей. А еще есть совсем маленькие собственники энергооборудования, в том числе — дачные товарищества (более 500) или вовсе бесхозные энергообъекты.