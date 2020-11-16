«Экономика Кубани чувствует себя спокойно». Интервью с председателем ЗСК Юрием Бурлачко

Год, разделивший жизнь практически всего населения планеты на «до» и «после», подходит к завершению, но долгий путь восстановления — еще впереди. Как пережила пик пандемии экономика Кубани и какие принимаются меры по работе с ее последствиями — в интервью с Юрием Бурлачко, председателем Законодательного собрания. — Юрий Александрович, для начала хотелось бы обсудить один из самых острых вопросов. В декабре 2019 года парламент Кубани утвердил региональный бюджет на трехлетний период, но в 2020-м на экономику всех уровней негативно повлияла пандемия. Планируется ли для борьбы с ее последствиями вносить изменения в главный финансовый документ края? — Действительно, вопрос борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии будет актуален еще продолжительное время. Однако справедливости ради стоит отметить, что экономика Кубани сегодня чувствует себя спокойно. Этого удалось добиться благодаря мерам, которые оперативно разрабатывались и утверждались командой губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Мы не ушли в крутое пике и все это время не наращивали долги. Конкретные цифры называть еще рано, но в целом регион справляется. Есть закрепленные законодательством расходные обязательства, которые мы выполняем в полном объеме.

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Есть, конечно, и доля выпадающих доходов. Причиной тому стало принятие экстренных мер поддержки бизнеса — были отсрочены налоговые и арендные платежи, предоставлены налоговые преференции некоторым категориям налогоплательщиков. Выровнять ситуацию помогли федеральные средства. В ходе очередной сессии в октябре мы утвердили изменения в законе о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов — они предусматривают увеличение доходной части почти на 12 млрд рублей за счет федеральных средств. Эти деньги в виде субсидий пойдут в первую очередь на решение социально значимых вопросов. Губернатор Кубани уже внес проект бюджета в ЗСК, и в целом документ не претерпел кардинальных изменений. На 2021 год общий объем доходов составит почти 289 млрд рублей. Благоприятный прогноз социально-экономического развития позволил сформировать собственные доходы краевой казны с положительной динамикой. Документ детально изучат во всех комитетах Заксобрания, после чего состоятся парламентские слушания с привлечением представителей экспертного сообщества и органов местного самоуправления. — Придется ли отказаться от каких-то программ, поменять направленность бюджета, который является сейчас социально ориентированным? — От своих расходных обязательств мы отказываться не намерены. Уже сейчас мы видим, что главный финансовый документ на предстоящий трехлетний период сохранил социальную направленность и кардинальных изменений не претерпит. По-прежнему практически весь объем расходов, а это более 95%, будет направлен на реализацию 26 госпрограмм. К слову, их исполнение находится под пристальным вниманием депутатов. Нам удалось выстроить эффективную трехуровневую систему парламентского контроля, и мы намерены этот контроль только усилить. Каждый бюджетный рубль должен работать максимально эффективно. Мы не должны допустить роста объемов неосвоения средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий. В современных реалиях это может быть воспринято как преступная расточительность.

— Обсуждая ситуацию с коронавирусом, нельзя обойти и курортно-туристскую отрасль. Она пострадала очень сильно, в особенности это касается детского отдыха. Как вы оцениваете оздоровительную кампанию этого года? Придется ли прибегать к методам законодательного регулирования, чтобы поддержать детские санатории и здравницы?

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— О влиянии пандемии на данную отрасль красноречивее всего говорят цифры. Судите сами: общий турпоток в крае на начало октября составил порядка 10 млн туристов. А в прошлом году их было более 15. То есть в этом году коронавирус не пустил к нам почти треть отдыхающих. Соответственно, снизились доходы предприятий санаторно-курортного комплекса, а это прямой удар по поступлениям в бюджеты всех уровней, по занятости и зарплатам десятков тысяч кубанцев. Детская летняя оздоровительная кампания в этом году началась гораздо позже обычного — с 1 июля. И далеко не все лагеря и здравницы смогли выполнить в полной мере ужесточенные требования Роспотребнадзора. Летом из более чем 100 учреждений приняли организованные группы детей меньше половины. Важная отрасль оказалась под угрозой, поэтому мы разработали ряд мер помощи: возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики коронавирусной инфекции, значительное снижение (практически в ноль) налога на имущество.

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Но всех проблем это решить не может — необходима помощь федерального центра. В мае совместно с коллегами из Крыма было подготовлено и вынесено на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации совместное обращение в правительство РФ. Оно содержало введение новых мер господдержки санаторно-курортной и туристской сферы. На недавнем совещании в ЗСК было решено создать рабочую группу из числа депутатов, представителей органов исполнительной власти, депутатских фракций, которая детально изучит ситуацию и выработает предложения по восстановлению сферы детского отдыха и оздоровления. На первых ее заседаниях уже обсудили пакет антикризисных мер на региональном и федеральном уровнях. Весьма перспективным нам представляется предложение губернатора края подписать соглашение между собственниками детских здравниц и главами субъектов РФ об установлении квот на круглогодичный отдых детей. Санаторно-курортная отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, поэтому основная задача, которая стоит сейчас перед нами, — не только как можно скорее закончить поиск и выработку дополнительных мер поддержки, но и оперативно реализовать уже принятые.

— Ранее вы говорили, что оказание мер соцподдержки людям в сложившихся условиях — один из приоритетов в работе ЗСК и органов исполнительной власти. А какие еще задачи вы ставите перед своими коллегами-депутатами в новом парламентском году в первую очередь? Может быть, какие-то отрасли требуют оперативного решения острых вопросов? — Наши рабочие планы существенно не изменились. Мы продолжим законотворческую деятельность по реализации послания и майского указа президента России, нацпроектов и краевой Стратегии-2030, а также будем контролировать ход выполнения региональных госпрограмм. Социальная поддержка граждан — наш неизменный приоритет. Заверяю вас, так было и так будет. Поэтому депутатский корпус продолжает держать на контроле выполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В центре нашего внимания остается поиск путей решения проблемы кадрового дефицита в медицине, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и лекарственное обеспечение кубанцев. Причем, замечу, при необходимости будем разрабатывать дополнительные и совершенствовать уже действующие меры поддержки соцзащиты и помощи тем, кто в ней нуждается.

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Пандемия несколько замедлила темпы экономического роста, поэтому планируем расширять рынок труда — создавать новые рабочие места и обеспечивать занятость людей. По части АПК планируем рассмотреть ход реализации закона «О мелиорации земель». На контроле будет находиться исполнение принятого в мае текущего года закона о ветеринарном благополучии. Будем корректировать краевое законодательство в области виноградарства и виноделия. Назрели изменения и в действующий закон о плодородии почв. Уже не раз поднимался вопрос о необходимости ужесточения ответственности собственников и арендаторов земель за несоблюдение требований закона. Также мы продолжим совершенствовать существующие меры поддержки различных подотраслей АПК, развивать малые формы хозяйствования. Очень важный блок — обновление регионального законодательства в рамках принятых поправок в Конституцию. В ЗСК сформирована комиссия, которая занимается актуализацией нормативно-правовой базы. Работа будет проводиться максимально прозрачно и открыто.

Главное — сохранить преемственность выбранного курса социально-экономического развития региона Юрий Бурлачко

Что касается второй части вопроса, то Законодательное собрание всегда оперативно поддерживает направления, которые нуждаются в помощи. В этот непростой для региона период мы закрепили гарантийную поддержку малого бизнеса и налоговые послабления, разработали ряд документов в помощь аграриям. Было принято обращение депутатов ЗСК к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву по вопросу страхования урожая садов, а на недавно прошедшей конференции ЮРПА — обращение по вопросу выделения отдельной географической зоны по ящуру. И еще одно важное направление, о котором хотелось сказать. Наш край регулярно подвергается ударам паводков, наводнений, ураганных ветров. В этом году не обошли стороной и весенние заморозки, сильнейшая засуха, лесные пожары. Мы обязаны обеспечить защиту населения, и мы будем совершенствовать нормативно-правовую базу в этой области. Хотя хочется верить, что поводов применять эти законы в нашей жизни будет как можно меньше.

— Юрий Александрович, в настоящее время уже сформирована команда губернатора. Как вы оцениваете принятые главой региона кадровые решения? — Еще не все вакансии в органах исполнительной власти замещены, но сделанные перестановки, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что Вениамин Иванович Кондратьев подобрал в прямом смысле слова рабочую команду. Ее костяк остался прежним. Да и новые люди — профессионалы, которые без раскачки приступили к работе. Главное — сохранить преемственность выбранного курса социально-экономического развития региона. Кубанский парламент и администрация края продолжают тесно взаимодействовать, решать одни и те же задачи. Уверен, что наша совместная работа в интересах жителей края будет, как и прежде, плодотворной. — На встрече губернатора с кубанскими фермерами, где присутствовали и вы, поднимался вопрос, связанный с работой ярмарок выходного дня. Насколько известно, краевой парламент многое сделал для повышения качества ярмарочной торговли. Соответствующий закон принят, он работает. Как депутатский корпус контролирует исполнение документа? — Действительно, сейчас работа ярмарок — одно из важных направлений в деятельности краевых властей. И особое внимание губернатора к этим вопросам это подтверждает. На мой взгляд, такой формат торговли — один из самых удачных и действенных способов поддержать малого производителя, продвинуть натуральную продукцию фермеров и накормить ею людей. Особенно в больших городах.

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