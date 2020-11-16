«Экономика Кубани чувствует себя спокойно». Интервью с председателем ЗСК Юрием Бурлачко
Год, разделивший жизнь практически всего населения планеты на «до» и «после», подходит к завершению, но долгий путь восстановления — еще впереди.
Как пережила пик пандемии экономика Кубани и какие принимаются меры по работе с ее последствиями — в интервью с Юрием Бурлачко, председателем Законодательного собрания.
— Юрий Александрович, для начала хотелось бы обсудить один из самых острых вопросов. В декабре 2019 года парламент Кубани утвердил региональный бюджет на трехлетний период, но в 2020-м на экономику всех уровней негативно повлияла пандемия. Планируется ли для борьбы с ее последствиями вносить изменения в главный финансовый документ края?
— Действительно, вопрос борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии будет актуален еще продолжительное время. Однако справедливости ради стоит отметить, что экономика Кубани сегодня чувствует себя спокойно. Этого удалось добиться благодаря мерам, которые оперативно разрабатывались и утверждались командой губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева.
Мы не ушли в крутое пике и все это время не наращивали долги. Конкретные цифры называть еще рано, но в целом регион справляется. Есть закрепленные законодательством расходные обязательства, которые мы выполняем в полном объеме.
Малое дело с большой поддержкой:
Есть, конечно, и доля выпадающих доходов. Причиной тому стало принятие экстренных мер поддержки бизнеса — были отсрочены налоговые и арендные платежи, предоставлены налоговые преференции некоторым категориям налогоплательщиков. Выровнять ситуацию помогли федеральные средства.
В ходе очередной сессии в октябре мы утвердили изменения в законе о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов — они предусматривают увеличение доходной части почти на 12 млрд рублей за счет федеральных средств. Эти деньги в виде субсидий пойдут в первую очередь на решение социально значимых вопросов.
Губернатор Кубани уже внес проект бюджета в ЗСК, и в целом документ не претерпел кардинальных изменений. На 2021 год общий объем доходов составит почти 289 млрд рублей. Благоприятный прогноз социально-экономического развития позволил сформировать собственные доходы краевой казны с положительной динамикой. Документ детально изучат во всех комитетах Заксобрания, после чего состоятся парламентские слушания с привлечением представителей экспертного сообщества и органов местного самоуправления.
— Придется ли отказаться от каких-то программ, поменять направленность бюджета, который является сейчас социально ориентированным?
— От своих расходных обязательств мы отказываться не намерены. Уже сейчас мы видим, что главный финансовый документ на предстоящий трехлетний период сохранил социальную направленность и кардинальных изменений не претерпит. По-прежнему практически весь объем расходов, а это более 95%, будет направлен на реализацию 26 госпрограмм.
К слову, их исполнение находится под пристальным вниманием депутатов. Нам удалось выстроить эффективную трехуровневую систему парламентского контроля, и мы намерены этот контроль только усилить. Каждый бюджетный рубль должен работать максимально эффективно. Мы не должны допустить роста объемов неосвоения средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий. В современных реалиях это может быть воспринято как преступная расточительность.
— Обсуждая ситуацию с коронавирусом, нельзя обойти и курортно-туристскую отрасль. Она пострадала очень сильно, в особенности это касается детского отдыха. Как вы оцениваете оздоровительную кампанию этого года? Придется ли прибегать к методам законодательного регулирования, чтобы поддержать детские санатории и здравницы?
«Больше всего пострадают отели для обычных людей»:
— О влиянии пандемии на данную отрасль красноречивее всего говорят цифры. Судите сами: общий турпоток в крае на начало октября составил порядка 10 млн туристов. А в прошлом году их было более 15. То есть в этом году коронавирус не пустил к нам почти треть отдыхающих. Соответственно, снизились доходы предприятий санаторно-курортного комплекса, а это прямой удар по поступлениям в бюджеты всех уровней, по занятости и зарплатам десятков тысяч кубанцев.
Детская летняя оздоровительная кампания в этом году началась гораздо позже обычного — с 1 июля. И далеко не все лагеря и здравницы смогли выполнить в полной мере ужесточенные требования Роспотребнадзора. Летом из более чем 100 учреждений приняли организованные группы детей меньше половины.
Важная отрасль оказалась под угрозой, поэтому мы разработали ряд мер помощи: возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики коронавирусной инфекции, значительное снижение (практически в ноль) налога на имущество.
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Но всех проблем это решить не может — необходима помощь федерального центра. В мае совместно с коллегами из Крыма было подготовлено и вынесено на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации совместное обращение в правительство РФ. Оно содержало введение новых мер господдержки санаторно-курортной и туристской сферы.
На недавнем совещании в ЗСК было решено создать рабочую группу из числа депутатов, представителей органов исполнительной власти, депутатских фракций, которая детально изучит ситуацию и выработает предложения по восстановлению сферы детского отдыха и оздоровления. На первых ее заседаниях уже обсудили пакет антикризисных мер на региональном и федеральном уровнях. Весьма перспективным нам представляется предложение губернатора края подписать соглашение между собственниками детских здравниц и главами субъектов РФ об установлении квот на круглогодичный отдых детей.
Санаторно-курортная отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, поэтому основная задача, которая стоит сейчас перед нами, — не только как можно скорее закончить поиск и выработку дополнительных мер поддержки, но и оперативно реализовать уже принятые.
— Ранее вы говорили, что оказание мер соцподдержки людям в сложившихся условиях — один из приоритетов в работе ЗСК и органов исполнительной власти. А какие еще задачи вы ставите перед своими коллегами-депутатами в новом парламентском году в первую очередь? Может быть, какие-то отрасли требуют оперативного решения острых вопросов?
— Наши рабочие планы существенно не изменились. Мы продолжим законотворческую деятельность по реализации послания и майского указа президента России, нацпроектов и краевой Стратегии-2030, а также будем контролировать ход выполнения региональных госпрограмм.
Социальная поддержка граждан — наш неизменный приоритет. Заверяю вас, так было и так будет. Поэтому депутатский корпус продолжает держать на контроле выполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В центре нашего внимания остается поиск путей решения проблемы кадрового дефицита в медицине, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения и лекарственное обеспечение кубанцев. Причем, замечу, при необходимости будем разрабатывать дополнительные и совершенствовать уже действующие меры поддержки соцзащиты и помощи тем, кто в ней нуждается.
«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»:
Пандемия несколько замедлила темпы экономического роста, поэтому планируем расширять рынок труда — создавать новые рабочие места и обеспечивать занятость людей.
По части АПК планируем рассмотреть ход реализации закона «О мелиорации земель». На контроле будет находиться исполнение принятого в мае текущего года закона о ветеринарном благополучии. Будем корректировать краевое законодательство в области виноградарства и виноделия. Назрели изменения и в действующий закон о плодородии почв. Уже не раз поднимался вопрос о необходимости ужесточения ответственности собственников и арендаторов земель за несоблюдение требований закона. Также мы продолжим совершенствовать существующие меры поддержки различных подотраслей АПК, развивать малые формы хозяйствования.
Очень важный блок — обновление регионального законодательства в рамках принятых поправок в Конституцию. В ЗСК сформирована комиссия, которая занимается актуализацией нормативно-правовой базы. Работа будет проводиться максимально прозрачно и открыто.
Главное — сохранить преемственность выбранного курса социально-экономического развития региона
Юрий Бурлачко
Что касается второй части вопроса, то Законодательное собрание всегда оперативно поддерживает направления, которые нуждаются в помощи. В этот непростой для региона период мы закрепили гарантийную поддержку малого бизнеса и налоговые послабления, разработали ряд документов в помощь аграриям. Было принято обращение депутатов ЗСК к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву по вопросу страхования урожая садов, а на недавно прошедшей конференции ЮРПА — обращение по вопросу выделения отдельной географической зоны по ящуру.
И еще одно важное направление, о котором хотелось сказать. Наш край регулярно подвергается ударам паводков, наводнений, ураганных ветров. В этом году не обошли стороной и весенние заморозки, сильнейшая засуха, лесные пожары. Мы обязаны обеспечить защиту населения, и мы будем совершенствовать нормативно-правовую базу в этой области. Хотя хочется верить, что поводов применять эти законы в нашей жизни будет как можно меньше.
— Юрий Александрович, в настоящее время уже сформирована команда губернатора. Как вы оцениваете принятые главой региона кадровые решения?
— Еще не все вакансии в органах исполнительной власти замещены, но сделанные перестановки, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что Вениамин Иванович Кондратьев подобрал в прямом смысле слова рабочую команду. Ее костяк остался прежним. Да и новые люди — профессионалы, которые без раскачки приступили к работе. Главное — сохранить преемственность выбранного курса социально-экономического развития региона.
Кубанский парламент и администрация края продолжают тесно взаимодействовать, решать одни и те же задачи. Уверен, что наша совместная работа в интересах жителей края будет, как и прежде, плодотворной.
— На встрече губернатора с кубанскими фермерами, где присутствовали и вы, поднимался вопрос, связанный с работой ярмарок выходного дня. Насколько известно, краевой парламент многое сделал для повышения качества ярмарочной торговли. Соответствующий закон принят, он работает. Как депутатский корпус контролирует исполнение документа?
— Действительно, сейчас работа ярмарок — одно из важных направлений в деятельности краевых властей. И особое внимание губернатора к этим вопросам это подтверждает. На мой взгляд, такой формат торговли — один из самых удачных и действенных способов поддержать малого производителя, продвинуть натуральную продукцию фермеров и накормить ею людей. Особенно в больших городах.
В сентябре 2018 года краевой парламент внес изменения в документ, регламентирующий деятельность местных розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок. Поправки позволили организаторам торговых площадок на безвозмездной основе предоставлять владельцам ЛПХ дополнительные места для реализации своей продукции. Но это, отмечу, не единственный документ, который призван создать комфортные условия для наших фермеров. Принят и ряд других отраслевых нормативно-правовых актов. Контроль за их исполнением депутатский корпус ЗСК ведет постоянно. И это приносит ощутимые результаты.
Посмотрите хотя бы, как сегодня преобразились места ярмарочной торговли: все они приведены к единому стандарту. По моему поручению каждый комитет Законодательного собрания в рамках своих полномочий мониторит качество продукции, следит, чтобы места, предназначенные для фермеров, не занимали перекупщики. Ведь именно прямая связь между продавцом и покупателем позволила снизить на ярмарках цену на продукты примерно на 20%.
Ситуация с работой ярмарок регулярно обсуждается с региональным минсельхозом и полномочным представителем губернатора Кубани по взаимодействию с фермерскими хозяйствами. Системная работа депутатского корпуса по поддержке аграриев ведется постоянно.
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