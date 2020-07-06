В Краснодаре из-за сильной жары нагрузка на энергосети увеличилась на 60%
Власти Краснодара 6 июля прокомментировали аварии на энергосетях города
«Очень много поступает сейчас вопросов со стороны жителей Краснодара. Они, конечно, объективны. Есть отключения, где и за сутки не восстанавливалось электроснабжение. Понятно, что стоит сильная жара. Но мы должны предпринять все необходимые усилия. В том числе, максимально задействовать дизельные электростанции, чтобы в случае отключения сразу переводить их в рабочее состояние», — рассказал глава города Евгений Первышов.
Замглавы города Артем Дорошев уточнил, что за прошедшие выходные в краевой столице было 15 аварийных отключений: 5 в субботу и 10 в воскресенье. Большинство из них было в Прикубанском округе (в основном в Музыкальном районе).
Одной из причин отключения света стала авария на подводящем кабеле. После совещания «НЭСК-электросети» и «Югэнергоресурс» решили подключить сети НЭСК к подстанции ЗИП с лимитом 1,3 мВт. Однако для обеспечения бесперебойной работы электроснабжения Прикубанского округа нужно еще больше мощностей, для этого хотят увеличить лимит подачи энергии от подстанции ЗИП.
Для устранения аварий местные специалисты работают круглосуточно. Также в Краснодар доставили кабельные бригады из других филиалов ОА «НЭСК-электросети», помогают и подрядные организации.
С 1 июля нагрузка на сети НЭСК выросла на 31% по сравнению с летним максимумом 2019 года.
Напомним, в начале июля в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за аварии без света остались почти 1,2 тыс. частных домов.