В Краснодаре из-за сильной жары нагрузка на энергосети увеличилась на 60%

«Очень много поступает сейчас вопросов со стороны жителей Краснодара. Они, конечно, объективны. Есть отключения, где и за сутки не восстанавливалось электроснабжение. Понятно, что стоит сильная жара. Но мы должны предпринять все необходимые усилия. В том числе, максимально задействовать дизельные электростанции, чтобы в случае отключения сразу переводить их в рабочее состояние», — рассказал глава города Евгений Первышов.

Замглавы города Артем Дорошев уточнил, что за прошедшие выходные в краевой столице было 15 аварийных отключений: 5 в субботу и 10 в воскресенье. Большинство из них было в Прикубанском округе (в основном в Музыкальном районе).