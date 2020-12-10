На Кубани за 2,5 недели число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в 3 раза и достигло 10 тыс. человек

Оперативный штаб сообщил в телеграм-канале , что ранее в крае перевели на дистанционное обучение группы в краснодарском колледже электронного приборостроения, машиностроительном колледже и педагогическом колледже. Теперь частично приостановил деятельность и Анапский сельскохозяйственный техникум. Всего перевели на обучение дома восемь групп в учреждениях среднего образования. Между тем, учебу возобновили студенты Кореновского автомеханического техникума.

По-прежнему в крае остаются закрытыми школа № 79 в Краснодаре (261 ребенок), школа № 25 в Усть-лабинском районе (500 детей) и коррекционная школа в станице Калининской (143 ребенка). Также закрыли 53 группы детсадов в 12 муниципалитетах (807 детей). Кроме того, на карантин по гриппу и ОРВИ перевели группу из 20 детей в Апшеронском районе. Наконец, закрыты еще 376 классов в 24 районах края — это 9 тыс. 928 детей.

Следует отметить, что 23 ноября оперштаб отчитывался о том, что в крае перевели на домашнее обучение из-за ковида около 3 тыс. школьников. Таким образом, за 2,5 недели количество школьников, которые из-за инфекции учатся дома, увеличилось более, чем в три раза.