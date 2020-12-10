На Кубани за 2,5 недели число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в 3 раза и достигло 10 тыс. человек

Краснодарский край

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10 декабря власти Краснодарского края рассказали о ситуации с коронавирусом в учреждениях образования

Оперативный штаб сообщил в телеграм-канале, что ранее в крае перевели на дистанционное обучение группы в краснодарском колледже электронного приборостроения, машиностроительном колледже и педагогическом колледже. Теперь частично приостановил деятельность и Анапский сельскохозяйственный техникум. Всего перевели на обучение дома восемь групп в учреждениях среднего образования. Между тем, учебу возобновили студенты Кореновского автомеханического техникума.

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По-прежнему в крае остаются закрытыми школа № 79 в Краснодаре (261 ребенок), школа № 25 в Усть-лабинском районе (500 детей) и коррекционная школа в станице Калининской (143 ребенка). Также закрыли 53 группы детсадов в 12 муниципалитетах (807 детей). Кроме того, на карантин по гриппу и ОРВИ перевели группу из 20 детей в Апшеронском районе. Наконец, закрыты еще 376 классов в 24 районах края — это 9 тыс. 928 детей. 

Следует отметить, что 23 ноября оперштаб отчитывался о том, что в крае перевели на домашнее обучение из-за ковида около 3 тыс. школьников. Таким образом, за 2,5 недели количество школьников, которые из-за инфекции учатся дома, увеличилось более, чем в три раза.

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Для профилактики распространения коронавируса, добавили в оперштабе, студенты в вузах занимаются по смешанной форме. В 15 высших заведениях более 18,8 тыс. человек перевели на дистанционное обучение. При этом Сочинский госуниверситет и Анапский филиал Московского педагогического госуниверситета полностью перешли на обучение дома.

Напомним, за последние сутки в крае зафиксировали рекордный прирост числа зараженных коронавирусом. Зафиксировали еще 180 человек с инфекцией.

Анапа Апшеронский район Калининский район Краснодар Сочи

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