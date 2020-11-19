Один из вузов Кубани ушел на дистанционное обучение. Грозит ли удаленка другим студентам?

Портал Юга.ру узнал, планируют ли вузы Краснодарского края переходить на удаленку из-за коронавируса

11 ноября на сайте Минобрнауки РФ появился приказ о переводе студентов российских вузов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Удаленка будет действовать с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года, а ректоры несут персональную ответственность за несоблюдение мер по борьбе с распространением COVID-19. Речь в документе идет о вузах, подведомственных Минобрнауки. При этом в Москве и Санкт-Петербурге студенты переходят исключительно на удаленное обучение, а высшим учебным заведениям остальных регионов России министерство рекомендовало организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

18 ноября портал Юга.ру поинтересовался у министерства образования Краснодарского края, каковы перспективы с переходом на дистанционное обучение в регионе. В ведомстве ответили, что сейчас высшие учебные заведения самостоятельно принимают решение о переходе на дистанционку. «Сейчас в крае на удаленке получают образование студенты анапского филиала Московского педагогического государственного университета . Они будут находиться на карантине до 15 января. А Сочинский государственный университет на днях вышел с удаленки. Оба вуза переходили на дистанционный формат из-за коронавируса и предписания Роспотренадзора», — рассказали в минобре Кубани.

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Сейчас самые крупные вузы края работают в смешанном режиме. Так, в Кубанском госуниверситете на дистанционное обучение переведены 2 тыс. 653 студента, рассказали порталу Юга.ру в учебном заведении. «В таком ритме работаем с 1 сентября. Если у нас заболевает студент или преподаватель, вся группа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора переводится на удаленку на две недели. Сейчас с помощью дистанционных технологий обучается около 7% от общего числа студентов КубГУ. Разумеется, соблюдаем все требования Роспотребнадзора», — рассказали в учебно-методической части вуза. Аналогичная ситуация и в Кубанском государственном аграрном университете. Там сейчас на удаленке около 7% из 17 тыс. студентов.

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В пресс-службе Государственного технологического университета подтвердили, что обучение в вузе ведется в смешанном режиме, однако число студентов, переведенных на удаленку, назвать не смогли. Первый проректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Алексей Тарасенко рассказал порталу, что вуз тоже использует смешанный режим обучения, однако дистанционка «не в массовом порядке». «Специфика вуза такова, что наши студенты часто ездят на сборы и соревнования, и не исключено заражение. Ребята сдают тесты, и если видим положительный результат — сразу отправляем по домам», — уточнил Тарасенко.