В Краснодаре закрыли один из регистрационных пунктов ГИБДД из-за коронавируса

Краснодарский край

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В декабре в Краснодаре ограничили прием в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) на улице Лизы Чайкиной

Прием заявлений приостановили в пункте МРЭО на улице Лизы Чайкиной, 4 для предотвращения «распространения новой коронавирусной инфекции». По этому адресу все еще можно произвести осмотр машины, однако для иных процедур жителям придется поехать в другие отделы: на улице Просторной, 7, Береговой, 4 и Беговой, 4.

В инстаграме Госавтоинспекции по Краснодарскому краю рассказали 8 декабря, что гражданам, которые подали заявку через портал «Госуслуги» на Лизы Чайкиной, для посещения других отделов не надо подавать заявления в бумажном виде и снова оплачивать госпошлину.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в краевом центре открыли три круглосуточных центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Коронавирус Краснодар

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