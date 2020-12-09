В Краснодаре закрыли один из регистрационных пунктов ГИБДД из-за коронавируса

В декабре в Краснодаре ограничили прием в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) на улице Лизы Чайкиной

Прием заявлений приостановили в пункте МРЭО на улице Лизы Чайкиной, 4 для предотвращения «распространения новой коронавирусной инфекции». По этому адресу все еще можно произвести осмотр машины, однако для иных процедур жителям придется поехать в другие отделы: на улице Просторной, 7, Береговой, 4 и Беговой, 4.

В инстаграме Госавтоинспекции по Краснодарскому краю рассказали 8 декабря, что гражданам, которые подали заявку через портал «Госуслуги» на Лизы Чайкиной, для посещения других отделов не надо подавать заявления в бумажном виде и снова оплачивать госпошлину.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в краевом центре открыли три круглосуточных центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.