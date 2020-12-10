На Кубани зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом за сутки

На Кубани за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 180 человек

Согласно официально статитистике, за все время в России коронавирусом заразились 2 млн 569 тыс. 126 человек. Из них 45 тыс. 280 умерли , а 2 млн 33 тыс. 669 выздоровели.

Федеральный оперштаб 10 декабря сообщил о 27 тыс. 927 новых случаев COVID-19 в стране, 562 смертях в инфекционных госпиталях и 25 тыс. 877 случаях выздоровления, написал RT .

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 378, Крым — 289, Ставропольский край — 237, Краснодарский край — 180 , Дагестан — 149, Чечня — 145, Адыгея — 105, Кабардино-Балкария — 101, Карачаево-Черкесия — 95, Ингушетия — 85, Северная Осетия — 83, Севастополь — 76.

Как уточнили в оперштабе Кубани, 180 новых случаев COVID-19 выявили у жителей 29 муниципалитетов. Среди зараженных 114 женщин и 66 мужчин в возрасте до 90 лет. Также коронавирусом заразились 16 детей , младшему из которых 1 год.

Всего с начала пандемии на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 23 тыс. 816 человек, в том числе у 2 тыс. 36 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 419,6 случаев на 100 тыс. населения края.