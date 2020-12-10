На Кубани зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом за сутки
На Кубани за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 180 человек
Федеральный оперштаб 10 декабря сообщил о 27 тыс. 927 новых случаев COVID-19 в стране, 562 смертях в инфекционных госпиталях и 25 тыс. 877 случаях выздоровления, написал RT.
Согласно официально статитистике, за все время в России коронавирусом заразились 2 млн 569 тыс. 126 человек. Из них 45 тыс. 280 умерли, а 2 млн 33 тыс. 669 выздоровели.
Читайте также:
Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксирован в Москве — 6 тыс. 730, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 774 и Московской области — 1 тыс. 351.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 378, Крым — 289, Ставропольский край — 237, Краснодарский край — 180, Дагестан — 149, Чечня — 145, Адыгея — 105, Кабардино-Балкария — 101, Карачаево-Черкесия — 95, Ингушетия — 85, Северная Осетия — 83, Севастополь — 76.
Как уточнили в оперштабе Кубани, 180 новых случаев COVID-19 выявили у жителей 29 муниципалитетов. Среди зараженных 114 женщин и 66 мужчин в возрасте до 90 лет. Также коронавирусом заразились 16 детей, младшему из которых 1 год.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 53;
- в Крымском районе — 11;
- в Мостовском районе — 9;
- в Туапсинском и Абинском районах, Горячем Ключе и Сочи — по 7;
- в Анапе, Лабинском, Северском и Павловском районах — по 6;
- в Геленджике, Армавире, Выселковском, Калининском и Тихорецком районах — по 5;
- в Новороссийске, Славянском и Усть-Лабинском районах — по 4;
- в Кавказском районе — 3;
- в Кореновском, Белореченском, Ейском, Крыловском, Отрадненском и Щербиновском районах — по 2;
- в Динском, Староминском, Новокубанском районах — по 1.
Читайте также:
Всего с начала пандемии на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 23 тыс. 816 человек, в том числе у 2 тыс. 36 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 419,6 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, 16 тыс. 108 пациентов уже выздровели (+114 за сутки), а 675 заболевших скончались (+7 новых летальных случаев). Еще 87 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 — на ЭКМО.
К 10 декабря к кубанским медикам обратились 110 тыс. 318 человек с подозрением на коронавирус. Из них в стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 5 тыс. 618 человек, а 9 тыс. 39 кубанцев наблюдаются в поликлиниках. В лабораториях региона провели за весь период 1 млн 823 тыс. 471 исследование на COVID-19, из них 13 тыс. 426 — за последние сутки.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Галицкий теперь не только тратит
Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»