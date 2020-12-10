«Чайф» анонсировал эксклюзивную презентацию нового альбома на МТС Live

МТС покажет бесплатную презентацию нового альбома «Чайф» в серии предновогодних онлайн-мероприятий на своих мультимедийных платформах

В формате прямого включения из Екатеринбурга группа представит песни с новой записи и пообщается с аудиторией. Релиз называется «Оранжевое настроение»-III.



Событие намечено на 12 декабря (субботу) в 19:00 по московскому времени. Эфир планируется провести одновременно на платформе МТС Live, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и в группе МТС Live ВКонтакте.

35-летний юбилей группы «Чайф» пришелся на период пандемии. Карантин прервал тур, но чтобы порадовать поклонников, в марте на портале vr.mts.ru и в социальных сетях провайдера состоялся первый онлайн-концерт группы в прямой трансляции из Екатеринбурга. Организаторы заявили, что его посмотрело более 5 млн человек.



При поддержке МТС группа «Чайф» решила снова собраться в камерной атмосфере и сыграть новый акустический альбом «Оранжевое настроение»-III. Интерактивный концерт позволит музыкантам ответить на вопросы аудитории и услышать мнение поклонников о новых песнях.

«В Екатеринбурге, на своей студии «Дети гор», мы записали десять ранее не издававшихся песен. Некоторые из них были написаны больше десяти лет назад, а другие — во время карантина. Альбом готов, мы хотим представить его своей публике живьем. Конечно, мы споем и несколько самых любимых ваших песен — без этого не обходится ни один концерт «Чайфа». Мы посвящаем это выступление медикам Екатеринбурга, работающим в красных зонах, и работникам, и волонтерам Фонда Святой Екатерины, помогающим медикам бороться за жизни людей. Приглашаем всех провести этот вечер с нами!», — сказал основатель и лидер группы ЧАЙФ Владимир Шахрин.