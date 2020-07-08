Гитарист группы «Чайф» заболел коронавирусом

Гитарист рок-группы «Чайф» 7 июля сообщил, что у него диагностировали COVID-19

Музыкант Владимир Бегунов опубликовал видеозапись на официальной странице «Чайф» в фейсбуке, сообщил RT . Он рассказал подписчикам, что «стал частью статистики»: у него выявили коронавирус и пневмонию. Артист отметил, что вовремя начал принимать антибиотики, поэтому легкие поражены «всего на 10%».

«Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, это все придумали какие-то закулисы. Зараза существует, она крайне неприятна. И, скажем так, нет, наверное, на свете врагов (еще таких не нажил), которым я хотел бы пожелать тех же переживаний и тех же ощущений», — заявил Бегунов.

Он отметил, что не понимает всеобщего легкомыслия среди населения. При этом музыкант рассказал, что в больнице во время прохождения компьютерной томографии он наблюдал большое число больных коронавирусом.

По словам гитариста, остальные участники группы «Чайф» сдали тест на COVID-19, которые показали, что кроме него никто не заболел.