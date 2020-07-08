Гитарист группы «Чайф» заболел коронавирусом
Гитарист рок-группы «Чайф» 7 июля сообщил, что у него диагностировали COVID-19
Музыкант Владимир Бегунов опубликовал видеозапись на официальной странице «Чайф» в фейсбуке, сообщил RT. Он рассказал подписчикам, что «стал частью статистики»: у него выявили коронавирус и пневмонию. Артист отметил, что вовремя начал принимать антибиотики, поэтому легкие поражены «всего на 10%».
«Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, это все придумали какие-то закулисы. Зараза существует, она крайне неприятна. И, скажем так, нет, наверное, на свете врагов (еще таких не нажил), которым я хотел бы пожелать тех же переживаний и тех же ощущений», — заявил Бегунов.
Он отметил, что не понимает всеобщего легкомыслия среди населения. При этом музыкант рассказал, что в больнице во время прохождения компьютерной томографии он наблюдал большое число больных коронавирусом.
По словам гитариста, остальные участники группы «Чайф» сдали тест на COVID-19, которые показали, что кроме него никто не заболел.
Как сообщали Юга.ру, к 8 июля в России коронавирус диагностировали у 700 тыс. 792 человека, при этом 472 тыс. 511 пациентов выздоровели, а 10 тыс. 667 заразившихся умерли.
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