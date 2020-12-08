«Ростелеком-ЦОД» открыл в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек

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«Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр общей емкостью 800 стоек и мощностью 7400 кВт

В четырех машинных залах разместится по 200 стоек. Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 кв. м. Новый дата-центр располагается на севере Санкт-Петербурга на ул. Жукова, 43.

Дата-центр спроектирован и построен по требованиям стандарта Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании систем.

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«Новый ЦОД в Санкт-Петербурге расширит нашу геораспределенную сеть дата-центров и станет опорной площадкой в северо-западном регионе. Будущим клиентам будут доступны все услуги, которые мы предлагаем в московских ЦОД, включая размещение серверного оборудования, облачную инфраструктуру и сервисы. Действующим клиентам мы сможем предложить еще одну площадку для организации схем географического резервирования и послеаварийного восстановления. Все сервисы будут предоставляться по единым стандартам качества вне зависимости от местоположения ЦОД», — отметил гендиректор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

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Дата-центр в Санкт-Петербурге стал третьей площадкой «Ростелеком-ЦОД», введенной в эксплуатацию в 2020 году. Ранее были запущены два дата-центра в Москве на 700 стоек

Таким образом, общая емкость сети дата-центров сегодня составляет 12,2 тыс. стоек. В 2021 году «Ростелеком-ЦОД» продолжит развивать региональную сеть дата-центров Tier III и запустит площадки в Новосибирске и Екатеринбурге. В Москве заработает первая очередь дата-центра уровня Tier IV.

Интернет Ростелеком Санкт-Петербург Технологии

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