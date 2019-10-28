«Ростелеком» запускает сервис защиты облачных данных и систем «Виртуальный ЦОД»

Оно включает в себя управляемые сервисы информационной безопасности Solar MSS и услугу «Виртуальный ЦОД» [ЦОД — центр обработки данных — Юга.ру]. Теперь при размещении информационных систем и данных в облаке заказчики могут сразу получить решения по их защите.

Услуга «Виртуальный ЦОД» позволяет клиентам вместо закупки и обслуживания физических серверов использовать виртуальные вычислительные ресурсы на облачной платформе «Ростелеком — ЦОД». Платформа построена с применением средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ России. Объединение услуги «Виртуальный ЦОД» с сервисами безопасности обеспечивает не только надежное и безопасное хранение и обработку данных в облаке, но и дополнительную защиту от киберугроз.