Присяжные признали виновным мужчину, который задушил таксистку в Северском районе

В Краснодарском краевом суде 7 декабря присяжные вынесли вердикт мужчине, который в 2019 году ради денег задушил знакомую

Напомним, в марте 2019 года с заявлением о пропаже женщины в полицию обратились родственники 32-летней таксистки. Днем 20 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что пропавшая женщина погибла. В тот же день следователи заявили, что нашли подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, жительница Краснодара работала в такси грода. Вечером 12 марта 2019 года она выполнила очередной заказ и поехала в поселок Афипский Северского района к своему знакомому таксисту Владимиру Гранину. На следующий день они вдвоем отправились на природу в соседнюю станицу Смоленскую. Там Гранин решил, что у его подруги есть крупная сумма денег, поэтому он задушил женщину и похитил ее имущество. Чтобы скрыть следы преступления мужчина вывез тело погибшей в лес возле села Шабановского, где оставил в овраге. После этого Гранин продал арендованный автомобиль. Ущерб превысил 650 тыс. рублей.

Мужчину задержали и обвинили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение) и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере), напомнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 7 декабря.

Коллегия присяжных заседателей признала Владимира Гранина виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных суд постановит приговор, прения сторон назначили на 16 декабря, уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.