Пропавшую в Северском районе таксистку нашли мертвой — «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» 20 марта сообщил о гибели 32-летней женщины, пропавшей в Северском районе неделю назад

Вечером 12 марта Наталья Шеповалова приняла заказ и выехала из Краснодара в Северский район на машине Lada Granta, после этого она перестала выходить на связь. 18 марта родственники женщины обратились в полицию. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Днем 20 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал в своей группе «ВКонтакте» информацию о том, что женщину нашли погибшей.

Пресс-служба следственного комитета России по Краснодарскому краю не смогла оперативно предоставить порталу Юга.ру информацию о смерти женщины.