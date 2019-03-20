Пропавшую в Северском районе таксистку нашли мертвой — «Лиза Алерт»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» 20 марта сообщил о гибели 32-летней женщины, пропавшей в Северском районе неделю назад
Вечером 12 марта Наталья Шеповалова приняла заказ и выехала из Краснодара в Северский район на машине Lada Granta, после этого она перестала выходить на связь. 18 марта родственники женщины обратились в полицию. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Днем 20 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал в своей группе «ВКонтакте» информацию о том, что женщину нашли погибшей.
Пресс-служба следственного комитета России по Краснодарскому краю не смогла оперативно предоставить порталу Юга.ру информацию о смерти женщины.
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