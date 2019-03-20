Следователи нашли подозреваемого в убийстве таксистки в Северском районе

Следственный комитет 20 марта рассказал подробности расследования дела об убийстве таксистки в Северском районе

В пресс-службе следственного управления по Краснодарскому краю сообщили, что подозреваемым стал житель поселка Афипского. Его задержали.

По версии следствия, вечером 12 марта 32-летняя женщина, которая работала водителем такси на автомобиле Lada Granta, приняла заказ и после его завершения отправилась в Северский район. Она приехала домой к 31-летнему знакомому в поселок Афипский.

На следующий день таксистке нужно было съездить в станицу Смоленскую, мужчина поехал с ней. По его словам, он думал, что у знакомой есть крупная сумма денег, поэтому он задушил женщину и похитил ее имущество.