Следователи нашли подозреваемого в убийстве таксистки в Северском районе
Следственный комитет 20 марта рассказал подробности расследования дела об убийстве таксистки в Северском районе
В пресс-службе следственного управления по Краснодарскому краю сообщили, что подозреваемым стал житель поселка Афипского. Его задержали.
По версии следствия, вечером 12 марта 32-летняя женщина, которая работала водителем такси на автомобиле Lada Granta, приняла заказ и после его завершения отправилась в Северский район. Она приехала домой к 31-летнему знакомому в поселок Афипский.
На следующий день таксистке нужно было съездить в станицу Смоленскую, мужчина поехал с ней. По его словам, он думал, что у знакомой есть крупная сумма денег, поэтому он задушил женщину и похитил ее имущество.
Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело в лес и оставил в овраге возле села Шабановского, а машину продал.
Мертвую женщину нашли во время проверки показаний подозреваемого. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу. Расследование дела продолжается.
Как сообщали Юга.ру, родственники таксистки Натальи Шеповаловой обратились в полицию 18 марта после исчезновения женщины. Днем 20 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что пропавшая женщина погибла.
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