В Северском районе ищут таксистку, пропавшую год назад

В Северском районе в марте объявили в розыск 32-летнюю Наталью Шеповалову, которая работала таксисткой

К правоохранителям 18 марта обратились родственники пропавшей. Следователи начали проверку.

Женщина работала таксистом в одной из фирм в Краснодаре. Вечером 12 марта прошлого года она приняла заказ и выехала из Краснодара в Северский район на машине Lada Granta, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следователей, в дальнейшем автомобиль женщины купили местные жители у ее знакомого. Учитывая это обстоятельство, а также то, что женщина не планировала переезжать, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Расследование продолжается. Граждан, которые знают что-либо о Шеповаловой, просят сообщить по телефонам: 8 (86166) 291-34, 8 (86166) 291-28 или 02.