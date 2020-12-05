Жителям Адыгеи рекомендовали встретить Новый год в кругу семьи
Жителей Адыгеи призвали остаться дома в новогоднюю ночь из-за роста числа зараженных коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний назвал ситуацию с коронавирусом напряженной и сообщил, что в преддверии новогодних праздников необходимо усилить контроль за выполнением ограничительных мер.
Завгородний рекомендовал жителям Адыгеи встретить Новый год в кругу семьи. Об этом он сказал 4 декабря на заседании оперативного штаба.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов напомнил, что в республике отменены банкеты и запрещены корпоративы. Эта норма действует до стабилизации ситуации, в том числе она распространяется на новогодние праздники.
«При этом все рестораны и кафе будут работать как организации общественного питания до 23:00», — отметил Мурат Кумпилов.
Напомним, также на этом заседании оперштаба сообщили, что в Адыгее развернут ещё 260 мест в ковид-госпиталях и что в республике откроют второй центр для приёма пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19.
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