В Адыгее объявили конкурс новогодних игрушек в этническом стиле

В Адыгее с 16 ноября по 20 декабря будет проходить традиционный региональный конкурс «Новогодняя игрушка в этническом стиле»

Участие в конкурсе могут принять все желающие школьники. Для этого нужно сделать новогоднюю игрушку диаметром не более 15 см, в которой будут использованы традиционные технологии народных художественных промыслов и ремесел народов Адыгеи. Эксперты предлагают использовать золотое шитье, плетение из рогоза, вязание, резьбу по дереву, кузнечество, гончарное дело и другие виды народного творчества.

«Каждый участник может предоставить только одну игрушку любой формы и вида. До 17 декабря 2020 года необходимо отправить заявку и фото игрушки на электронный адрес masteraa01@mail.ru», — сообщили в министерстве культуры Адыгеи.

Сами новогодние игрушки с подлинниками заявок участников конкурса будут приниматься в течение двух дней — 18 и 19 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу: Майкоп, улица Краснооктябрьская, 9.