В Адыгее объявили конкурс новогодних игрушек в этническом стиле

Адыгея

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В Адыгее с 16 ноября по 20 декабря будет проходить традиционный региональный конкурс «Новогодняя игрушка в этническом стиле»

Участие в конкурсе могут принять все желающие школьники. Для этого нужно сделать новогоднюю игрушку диаметром не более 15 см, в которой будут использованы традиционные технологии народных художественных промыслов и ремесел народов Адыгеи. Эксперты предлагают использовать золотое шитье, плетение из рогоза, вязание, резьбу по дереву, кузнечество, гончарное дело и другие виды народного творчества.

«Каждый участник может предоставить только одну игрушку любой формы и вида. До 17 декабря 2020 года необходимо отправить заявку и фото игрушки на электронный адрес masteraa01@mail.ru», — сообщили в министерстве культуры Адыгеи.

Сами новогодние игрушки с подлинниками заявок участников конкурса будут приниматься в течение двух дней — 18 и 19 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу: Майкоп, улица Краснооктябрьская, 9.

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Комиссия, в составе которой ведущие мастера народных художественных промыслов Адыгеи, будет работать с 20 по 25 декабря и выберет 10 лучших новогодних игрушек в этническом стиле. Все участники конкурса получат дипломы, а победителям достанутся призы от Ассоциации мастеров народных художественных промыслов и ремесел Адыгеи.

Посмотреть работы из числа победителей 2019 года можно здесь.

адыги (черкесы) Конкурсы Культурное наследие Новый год Традиции

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