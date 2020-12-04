В Адыгее создадут еще 260 мест для лечения больных коронавирусом

К 4 декабря в республике действует три инфекционных госпиталя для лечения коронавирусных больных, на базе которых создано 920 мест, из них 80 — за последнюю неделю. Об этом 4 декабря на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков. По его словам, около 20% мест в госпиталях остаются свободными, но с учетом сложной эпидобстановки планируется в декабре дополнительно развернуть еще 260 коек.

«Они будут созданы в здании, которое сейчас используют для рожениц. В ближайшее время оно будет освобождено в связи с открытием перинатального центра. Сразу после этого проведут работу по разводке кислородной сети и подготовке коек для больных коронавирусом», — уточнил Меретуков.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести эту работу до 15 декабря, а также оперативно развернуть второй амбулаторный центр для приема больных с симптомами ОРВИ и проинформировать об этом население.