В Адыгее создадут еще 260 мест для лечения больных коронавирусом
В ковид-госпиталях Адыгеи собираются дополнительно развернуть 260 койко-мест
К 4 декабря в республике действует три инфекционных госпиталя для лечения коронавирусных больных, на базе которых создано 920 мест, из них 80 — за последнюю неделю. Об этом 4 декабря на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения региона Рустем Меретуков. По его словам, около 20% мест в госпиталях остаются свободными, но с учетом сложной эпидобстановки планируется в декабре дополнительно развернуть еще 260 коек.
«Они будут созданы в здании, которое сейчас используют для рожениц. В ближайшее время оно будет освобождено в связи с открытием перинатального центра. Сразу после этого проведут работу по разводке кислородной сети и подготовке коек для больных коронавирусом», — уточнил Меретуков.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести эту работу до 15 декабря, а также оперативно развернуть второй амбулаторный центр для приема больных с симптомами ОРВИ и проинформировать об этом население.
Кроме того, минздраву Адыгеи поручено улучшить работу кол-центра. Планируется, что по номеру 122 будет работать 50 каналов и 12 операторов. Кроме того, врачи-пульмонологи разработают комплекс упражнений по дыхательной гимнастике для реабилитации переболевших коронавирусом. Видео с гимнастикой распространят через соцсети.
По данным оперативного штаба, к 4 декабря число заболевших COVID-19 в Адыгее увеличилось до 8 тыс. 534 человек. На лечении находятся 1 тыс. 598 человек (за сутки +98). За все время выздоровели 6 тыс. 867 человек (за сутки +80), скончалось 69 больных, в том числе 4 декабря зарегистрировано два новых летальных случая.
В инфекционных госпиталях скончались два пациента — мужчина из Майкопского района и женщина из Шовгеновского района. Лабораторные исследования подтвердили, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?