В Адыгее откроют еще один центр для приема пациентов с симптомами ОРВИ
В Майкопе в декабре создадут второй временный центр, в котором будут принимать пациентов с симптомами вирусных инфекций
Об этом 4 декабря на заседании оперштаба сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. По его словам, необходимость в дополнительном центре связана со сложной эпидобстановкой в республике и большим ежесуточным приростом больных с признаками ОРВИ и коронавируса. При этом работа созданного в октябре центра показала свою эффективность.
«Ежедневно центр принимает около 100 человек, что значительно снижает напряженность в поликлинической сети. Именно она сейчас испытывает большую нагрузку из-за большого числа амбулаторных больных», — отметил Меретуков.
Напомним, первый временный центр по обслуживанию пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией открыли 5 ноября на улице Победы, 30. График работы центра амбулаторной помощи: с 8:00 до 19:00 в будни, с 8:00 до 16:00 в выходные дни. Учреждение работает в две смены, с перерывом на санитарную обработку — с 13:00 до 14:00.
Второй центр амбулаторной помощи планируется открыть на базе майкопской городской поликлиники №3 на улице Калинина, 213. Туда необходимо обращаться жителям региона с симптомами ОРВИ и невысокой температурой. Пациентам необходимо прийти на прием самостоятельно, не ждать приезда эпидбригады. Всех обратившихся осмотрит врач-терапевт, который назначит лечение, а при наличии показаний пациенту сделают анализ ПЦР для диагностики на коронавирус.
Как писали Юга.ру, также на заседании оперштаба 4 декабря объявили, что к середине месяца в Адыгее создадут еще 260 мест для бльных коронавирусом.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?