В Адыгее откроют еще один центр для приема пациентов с симптомами ОРВИ

В Майкопе в декабре создадут второй временный центр, в котором будут принимать пациентов с симптомами вирусных инфекций

Об этом 4 декабря на заседании оперштаба сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. По его словам, необходимость в дополнительном центре связана со сложной эпидобстановкой в республике и большим ежесуточным приростом больных с признаками ОРВИ и коронавируса. При этом работа созданного в октябре центра показала свою эффективность.

«Ежедневно центр принимает около 100 человек, что значительно снижает напряженность в поликлинической сети. Именно она сейчас испытывает большую нагрузку из-за большого числа амбулаторных больных», — отметил Меретуков.

Напомним, первый временный центр по обслуживанию пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией открыли 5 ноября на улице Победы, 30. График работы центра амбулаторной помощи: с 8:00 до 19:00 в будни, с 8:00 до 16:00 в выходные дни. Учреждение работает в две смены, с перерывом на санитарную обработку — с 13:00 до 14:00.