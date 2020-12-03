В Адыгее нашли и перезахоронили останки неизвестного солдата

В День неизвестного солдата 3 декабря в Адыгее состоялась церемония перезахоронения останков неизвестного солдата в братской могиле

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, останки солдата нашли вблизи аула Козет Тахтамукайского района поисковики «Кубанского плацдарма» и регионального отделения поискового движения. 3 декабря останки торжественно перезахоронили возле мемориала в ауле Тахтамукай.

Установить личность погибшего солдата пока не удалось, но по архивным данным Минобороны России поисковики установили, что 11 февраля 1943 года в этом месте ожесточенный бой вела разведгруппа 353-й стрелковой дивизии.

«Вся группа с задания не вернулась. Установить личность погибшего пока не удается, так как, уходя во вражеский тыл, документы и личные вещи оставлялись на хранение в части», — рассказали поисковики.