В Адыгее нашли и перезахоронили останки неизвестного солдата
В День неизвестного солдата 3 декабря в Адыгее состоялась церемония перезахоронения останков неизвестного солдата в братской могиле
Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, останки солдата нашли вблизи аула Козет Тахтамукайского района поисковики «Кубанского плацдарма» и регионального отделения поискового движения. 3 декабря останки торжественно перезахоронили возле мемориала в ауле Тахтамукай.
Установить личность погибшего солдата пока не удалось, но по архивным данным Минобороны России поисковики установили, что 11 февраля 1943 года в этом месте ожесточенный бой вела разведгруппа 353-й стрелковой дивизии.
«Вся группа с задания не вернулась. Установить личность погибшего пока не удается, так как, уходя во вражеский тыл, документы и личные вещи оставлялись на хранение в части», — рассказали поисковики.
Глава республики Мурат Кумпилов также отметил, что сегодняшняя церемония проходит в Год памяти и славы, и выразил слова благодарности поисковикам за большую работу по сохранению памяти к подвигу советских солдат.
Мурат Кумпилов напомнил, что ранее в Адыгее провели работу по увековечиванию памяти пилота Михаила Снеговского и штурмана Бориса Сабодаша, погибших в воздушном бою над станицей Ханской в октябре 1942 года.
Ранее «Кубанский плацдарм» нашел в Адыгее самолет, который был подбит в бою с фашистами в октябре 1942 года. После проведенной в конце декабря 2017 года экспедиции поисковики установили имена пилотов и восстановили картину произошедшего в небе над Майкопом в 1942 году. Уже установлены родственники Михаила Снеговского, которые в 2018 году побывали в Адыгее. Представители поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи и Краснодарского края предложили установить памятник на месте обнаружения самолета Пе-3.
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