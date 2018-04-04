В Адыгее на месте обнаружения подбитого фашистами самолета установят памятник

Представители поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи и Краснодарского края предложили установить памятник на месте, где недавно был обнаружен самолет Пе-3

Самолет был подбит фашистами в 1942 году и упал в районе станицы Ханской.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инициативу по созданию памятника и пообещал оказать содействие в ее реализации, поддержку поисковым отрядам для вовлечения большего числа молодежи в патриотическую работу.

«Поисковики провели серьезную работу. Они нашли архивные источники, в том числе в Берлине. Установлены имена погибших летчиков. Такие поисковые и исследовательские работы по изучению и восстановлению сведений о подвигах земляков, сохранению памятников и обелисков — наглядный пример комплексной работы по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи в республике», — сказал Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, поисковые работы провели члены организации «Кубанский плацдарм» под руководством Героя России Эдуарда Цеева. Им удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика. Это помогло достоверно установить тип самолета и имена летчиков, которые все это время числились без вести пропавшими. Управляли самолетом пилот — сержант Михаил Снеговский из Ульяновска и штурман — воздушный стрелок Борис Сабодаш, уроженец Каменец-Подольска. Уже установлены родственники Михаила Снеговского, которые планируют приехать в Адыгею.

Цеев пояснил, что необходимо проверить информацию о других местах падения самолетов в районе станицы. Поэтому для полного восстановления картины освободительных боев планируется продолжить исследовательские работы. По рекомендации главы Адыгеи к ним привлекут ученых АРИГИ, преподаватей вузов республики, специалистов музеев.

После завершения поисковых работ при поддержке республиканской власти в следующем году на месте обнаружения самолета планируют установить памятник погибшим воинам. Также там откроют сквер.