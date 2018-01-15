В Адыгее спустя 75 лет установили имена пилотов сбитого в годы войны самолета

В Адыгее поисковики провели работы на окраине станицы Ханской, где в годы Великой Отечественной войны разбился советский самолет-разведчик, и установили имена погибших летчиков

Поисковые работы провели члены организации «Кубанский плацдарм» под руководством Героя России Эдуарда Цеева. Как рассказали Юга.ру организаторы поисков, самолет был подбит в бою с фашистами в октябре 1942 года. На месте падения в память о погибших летчиках-героях в 2010 году был установлен обелиск. До этого там не раз проводили поисковые работы, изучали архивные документы, собирали воспоминания местных. При помощи военных летчиков по найденным фрагментам самолет был идентифицирован как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2, однако имена летчиков не были установлены. Как показала последняя экспедиция, неправильно указан и тип подбитого самолета.

«Установить имена и восстановить картину произошедшего в небе над Майкопом получилось после проведенной в конце декабря 2017 года экспедиции. Поиском занималась одна из самых профессиональных на юге поисковых организаций — Краснодарская краевая общественная поисковая организация "Кубанский плацдарм", специализирующаяся на поиске самолетов времен Великой Отечественной войны», — рассказал Юга.ру Эдуард Цеев.

«Кубанскому плацдарму» удалось найти важные фрагменты самолета. На одном из них был выбит заводской номер мотора.

«Из-под 30-сантиметрового слоя снега и еще 20-сантиметрового слоя земли был извлечен фрагмент блока двигателя размером с ладонь, на котором оказался выбит заводской номер мотора М-105 № 22-82», — сказал замруководителя «Кубанского плацдарма» Евгений Порфирьев.

В результате выяснилось, что крушение потерпел самолет Пе-3бис № 40312, который был зачислен 4 сентября 1942 года в состав 27-й отдельной разведывательной эскадрильи ВВС Черноморского флота. Также по архивным данным, в том числе и Берлинского архива, установлено, что этот самолет-разведчик 4 октября 1942 года не возвратился с боевого задания по разведке войск противника на Ростовском направлении. Управляли самолетом пилот — сержант Михаил Снеговский из Ульяновска и штурман — воздушный стрелок Борис Сабадаш, уроженец Каменец-Подольска.

Установлено, что подбил советский самолет-разведчик хорватский летчик Цвитан Галич. В журнале боевых действий записано, что с 14:00 по 15:00 по берлинскому времени на «свободную охоту» с аэродрома Майкопа вылетели хорватские пилоты. В 14:40 Галич завил о сбитом им советском самолете в районе Атанская (вероятно, Ханская).

«Теперь мы намерены заняться поиском родственников погибших летчиков», — добавил Юга.ру Евгений Порфирьев.

Работы проводились по инициативе рабочей группы, которая была создана «Народным фронтом» и республиканской властью в рамках празднования 75-летия освобождения Адыгеи и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.