На Эльбрусе нашли останки советского солдата. На Кубани ищут его родственников

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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2 декабря стало известно о найденных на Эльбрусе останках участника Великой Отечественной войны, родственники которого могут жить в Новороссийске

Во время летней экспедиции на Эльбрусе при раскопках нашли тела трех советских солдат. У одного из них обнаружили медальон со вкладышем на имя Макара Михайловича Петрова 1907 года рождения. Он служил в составе 242-й гвардейской стрелковой дивизии, он погиб 29 сентября 1942 года в районе станции Старый Кругозор на Эльбрусе на высоте 3 тыс. метров.

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Специалисты Поискового движения России выяснили, что Макар Петров был уроженцем Сальского района Ростовской области, а призвали его из Краснодарского края. В тот момент, в 1942 году, родственники бойца проживали в Варениковском районе Краснодарского края (существовал с 1940 по 1953 годы), а затем переехали в Новороссийск. Там их следы потерялись.

2 декабря депутат Госдумы Наталья Костенко разослала письмо с историей о найденных останках солдат. Она напомнила, что бои на Эльбрусе, которые шли во время Великой Отечественной войны, стали самыми высокогорными в мировой истории, поэтому этот фронт назвали «заоблачным». Спустя 70 лет после победы ледники начали таять и открыли тела тех, кто в 1942 году боролся с немецким корпусом «Эдельвейс».

«Считается, что бои на самом Эльбрусе не имели особого стратегического значения. Однако наши штурмовые группы давали возможность отойти и войскам, и гражданским через перевалы», — рассказала Костенко.

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Сейчас поисковики пытаются найти родственников погибшего солдата. Их пригласят на церемонию захоронения останков на мемориале «Героям обороны Приэльбрусья», пообещал один из основателей движения Ильдар Бикбаев. Костенко обратилась к администрации Новороссийска с просьбой помочь в поисках.

Ранее Юга.ру писали, что на Ставрополье в декабре начали поиски родственников солдата Ивана Авдеева, имя которого установили по найденной медали «За Отвагу».

Альпинизм Великая Отечественная война История Новороссийск

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