На Эльбрусе нашли останки советского солдата. На Кубани ищут его родственников

2 декабря стало известно о найденных на Эльбрусе останках участника Великой Отечественной войны, родственники которого могут жить в Новороссийске

Во время летней экспедиции на Эльбрусе при раскопках нашли тела трех советских солдат. У одного из них обнаружили медальон со вкладышем на имя Макара Михайловича Петрова 1907 года рождения. Он служил в составе 242-й гвардейской стрелковой дивизии, он погиб 29 сентября 1942 года в районе станции Старый Кругозор на Эльбрусе на высоте 3 тыс. метров.

Специалисты Поискового движения России выяснили, что Макар Петров был уроженцем Сальского района Ростовской области, а призвали его из Краснодарского края. В тот момент, в 1942 году, родственники бойца проживали в Варениковском районе Краснодарского края (существовал с 1940 по 1953 годы), а затем переехали в Новороссийск. Там их следы потерялись.

2 декабря депутат Госдумы Наталья Костенко разослала письмо с историей о найденных останках солдат. Она напомнила, что бои на Эльбрусе, которые шли во время Великой Отечественной войны, стали самыми высокогорными в мировой истории, поэтому этот фронт назвали «заоблачным». Спустя 70 лет после победы ледники начали таять и открыли тела тех, кто в 1942 году боролся с немецким корпусом «Эдельвейс». «Считается, что бои на самом Эльбрусе не имели особого стратегического значения. Однако наши штурмовые группы давали возможность отойти и войскам, и гражданским через перевалы», — рассказала Костенко.