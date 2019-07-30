В горах Приэльбрусья нашли паспорт краснодарца, пролежавший под снегом более 40 лет

Группа альпинистов из Пятигорска нашла в горах документы жителя Краснодара, которые были под снегом больше 40 лет

В июле группа альпинистов из пятигорского клуба «Фрилайн» совершала восхождение на вершину на высоте 3,8 тыс. метров в ущелье реки Мукал в Приэльбрусье.

Недалеко от подножия горы на леднике спортсмены нашли остатки снесенного лавиной альпинистского или туристического лагеря.

«Четко угадывались остатки палатки, пенки, каски, ледоруба, аптечки и т.п. Однако самой интересной находкой оказался неплохо сохранившийся паспорт Татарченко Андрея Федоровича 1959 года рождения, август, прописанного по адресу: г. Краснодар, ул. К. Либкнехта, 157, кв. 57. На момент предполагаемого несчастного случая Андрей Федорович был прописан в общежитии в г. Москва, Ломоносовский пр. 5 (или 9), дом 31, к. 3», — сказано в статье на сайте журнала «РИСК онсайт».

Согласно найденным запискам, несчастный случай произошел в 1978 году, а останки лагеря вытаяли из ледника только сейчас.

Активисты просят откликнуться людей, которые знают Андрея Татарченко.