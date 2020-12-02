Поисковики ищут на Ставрополье родственников солдата, пропавшего во время войны

Во время поисковых мероприятий в урочище Лесковка Спас-Деменского района Калужской области поисковый отряд «За Родину» из Десногорска Смоленской области нашел останки воина-ставропольца Ивана Андреевича Авдеева. Имя солдата установили по найденной медали «За Отвагу».

Согласно архивным данным, Иван Авдеев родился в 1919 году в селе Шангала Шпаковского района Орджоникидзевского (сейчас Ставропольского) края. Его призвали в ряды РККА Шпаковский районный военкомат. Был членом ВЛКСМ. Жена — Татьяна Андреевна Авдеева — проживала в том же селе.