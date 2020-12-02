Поисковики ищут на Ставрополье родственников солдата, пропавшего во время войны

Ставропольский край

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Активисты Ставропольского поискового движения разыскивают родственников пропавшего во время Великой Отечественной войны солдата Ивана Авдеева

Во время поисковых мероприятий в урочище Лесковка Спас-Деменского района Калужской области поисковый отряд «За Родину» из Десногорска Смоленской области нашел останки воина-ставропольца Ивана Андреевича Авдеева. Имя солдата установили по найденной медали «За Отвагу». 

Согласно архивным данным, Иван Авдеев родился в 1919 году в селе Шангала Шпаковского района Орджоникидзевского (сейчас Ставропольского) края. Его призвали в ряды РККА Шпаковский районный военкомат. Был членом ВЛКСМ. Жена — Татьяна Андреевна Авдеева — проживала в том же селе.

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Во время Великой Отечественной войны Авдеев был ефрейтором 1138-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии 43-й армии Западного фронта. Согласно приказу № 5 от 23 февраля 1943 года, награжден медалью «За Отвагу» (ЦАМО фонд 33, опись 682526, дело 1870). Иван Авдеев пропал без вести 17 августа 1943 года в Калужской области (ЦАМО фонд 58, опись 18001, дело 910).

«Уважаемые соотечественники! Благодаря вашей помощи, нам не раз удалось разыскать родственников красноармейцев, погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны. Вот и сейчас поисковикам очень нужна такая помощь. Любую имеющуюся информацию можно сообщить по телефону +7 (961) 460-37-53 или по почте: rodnik200707@yandex.ru», — обратился к ставропольцам председатель совета Ставропольского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Григорий Касмынин. 

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