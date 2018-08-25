На Эльбрусе нашли тело погибшей 31 год назад альпинистки с авиабилетом

В Карачаево-Черкесии спасатели спустили с горы Эльбрус тело альпинистки, которая погибла приблизительно 31 год назад

«По предварительным данным, альпинистка погибла при восхождении 31 год назад. Тело эвакуировано», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Группа туристов обнаружила тело на высоте около 4 тыс. метров и сообщила об этом спасателям.

В ведомстве рассказали, что в 1987 году в районе, где обнаружили тело женщины, после схода лавины погибла группа из семи альпинистов. Тогда погибших не нашли.

Благодаря тому, что у женщины при себе был паспорт, МВД Карачаево-Черкесии установило ее личность. Погибшей оказалась уроженка города Новая Ладога Ленинградской области Елена Базыкина 1951 года рождения. В паспорте лежал авиабилет Москва — Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года.

Как сообщали Юга.ру, 13 августа при восхождении на Эльбрус пропал 58-летний турист из Волгограда. Спасатели до сих пор ведут его поиски.