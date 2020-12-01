Если у абонентов была начислена пеня до 2 апреля 2020 года, то они могут сэкономить на ее оплате. По условиям акции, для всех абонентов, полностью погасивших долги за газ с 1 по 31 декабря 2020 года, требования по оплате пени будут прекращены.

Акция проводится компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» постоянно и на нее откликаются десятки тысяч абонентов со всех городов и районов края. В прошлом году участниками акции стали более 55 тыс. абонентов.