«Газпром межрегионгаз Краснодар» объявил новогоднюю акцию для должников по оплате газа
1 декабря ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил предновогоднюю акцию «Заплатил за газ — и нет пени!»
Если у абонентов была начислена пеня до 2 апреля 2020 года, то они могут сэкономить на ее оплате. По условиям акции, для всех абонентов, полностью погасивших долги за газ с 1 по 31 декабря 2020 года, требования по оплате пени будут прекращены.
Акция проводится компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» постоянно и на нее откликаются десятки тысяч абонентов со всех городов и районов края. В прошлом году участниками акции стали более 55 тыс. абонентов.
При этом пеню все же придется заплатить в двух случаях — если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда и если должник не относится к категории «население».
Как сообщали Юга.ру, с началом отопительного сезона 2020 года жители Кубани сократили долги за газ на 42 млн рублей. При этом 23 октября газовики сообщали, что за полтора года работы черный список абонентов Краснодарского края помог уменьшить просроченную задолженность за газ более чем на треть. В то же время на 15 сентября 2020 года теплоснабжающие организации Краснодарского края задолжали более 3 млрд рублей за газ.
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