С началом отопительного сезона жители Кубани сократили долги за газ

Просроченная дебиторская задолженность населения Краснодарского края перед компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» сократилась на 42 млн рублей за месяц

По состоянию на 1 ноября 2020 года долг составил 461 млн рублей. Компания связала улучшение ситуации с опасениями абонентов лишиться газа за долги во время отопительного сезона. Кроме отключений неплательщиков может ждать суд, визиты судебных приставов и принудительное взыскание задолженности. В компании считают, что проблема долга наиболее остра в Краснодаре. Долг его жителей за газ составляет 91 млн рублей, при этом за последний год сумма долга выросла почти на 21 млн рублей. В список лидеров по задолженности за газ также входят Новороссийск (31 млн рублей), Армавир (19 млн) и Славянский район (18 млн).

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» напомнило, что для удобства абонентов компания поддерживает дистанционные сервисы оплаты. Просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ и оплатить можно в «Личном кабинете» на сайте компании.

Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов: «Сбербанк Онлайн», «Qiwi Кошелек», Plat.ru, «Яндекс.Деньги», Rapida Online, «Mobi Деньги» и «Система АЗ», а также в офисах «Почты России», банкоматах банков АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Сбербанк России» и других.