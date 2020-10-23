На Кубани черный список абонентов сократил долг за газ на треть
За полтора года работы черный список абонентов Краснодарского края помог уменьшить просроченную задолженность за газ более чем на треть
Полтора года назад на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» появился черный список должников за газ из всех городов и районов края.
Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» была вынуждена запустить эту страницу из-за роста среди жителей края просроченной задолженности за газ. Акция была организована с соблюдением всех требований законодательства РФ, в частности ФЗ-152 «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
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Запуская акцию, руководители компании — поставщика газа выразили надежду, что абоненты-должники не будут рисковать отключением газа и в ближайшее время погасят долги за потребленный газ.
Публикация ежемесячно обновляемых черных списков абонентов-должников и постоянный комплекс масштабных мероприятий по снижению просроченной задолженности дали результаты. Если на момент начала акции, в марте 2019 года, суммарный долг составлял более 780 млн рублей, то сегодня он оценивается в 504 млн рублей — то есть на 35% ниже.
Проверить свой адрес в черном списке абоненты Краснодарского края могут на сайте поставщика газа по ссылке.
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