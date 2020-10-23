На Кубани черный список абонентов сократил долг за газ на треть

За полтора года работы черный список абонентов Краснодарского края помог уменьшить просроченную задолженность за газ более чем на треть

Полтора года назад на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» появился черный список должников за газ из всех городов и районов края. Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» была вынуждена запустить эту страницу из-за роста среди жителей края просроченной задолженности за газ. Акция была организована с соблюдением всех требований законодательства РФ, в частности ФЗ-152 «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.

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