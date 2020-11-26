Курорты Кубани на новогодние праздники будут загружены на 76%

Власти Кубани 26 ноября заявили, что в Новый год региональные курорты будут загружены на 76%

Напомним, месяц назад в министерстве курортов Кубани сообщали, что в новогодние каникулы в регионе будет много туристов — прогнозировали 87% загрузки отелей на новогодние праздники. В середине ноября стало известно, что в 2020 году турпоток сократился на треть из-за пандемии коронавируса.

Туроператоры отметили рост продаж путевок на Кубань в среднем на 40%, а в Сочи — на 78%. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина заявила, что это объясняется действием программы стимулирования внутренних поездок, организованной Ростуризмом.

В ассоциации туроператоров России добавили, что на Краснодарский край приходится больше всего заявок на туры с кэшбэком. Например, с 21 по 28 августа продали путевок на 43 млн рублей. Средний чек превысил 57 тыс. рублей, а средняя продолжительность туров составила 9 ночей.