Курорты Кубани на новогодние праздники будут загружены на 76%
Власти Кубани 26 ноября заявили, что в Новый год региональные курорты будут загружены на 76%
Напомним, месяц назад в министерстве курортов Кубани сообщали, что в новогодние каникулы в регионе будет много туристов — прогнозировали 87% загрузки отелей на новогодние праздники. В середине ноября стало известно, что в 2020 году турпоток сократился на треть из-за пандемии коронавируса.
Туроператоры отметили рост продаж путевок на Кубань в среднем на 40%, а в Сочи — на 78%. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина заявила, что это объясняется действием программы стимулирования внутренних поездок, организованной Ростуризмом.
В ассоциации туроператоров России добавили, что на Краснодарский край приходится больше всего заявок на туры с кэшбэком. Например, с 21 по 28 августа продали путевок на 43 млн рублей. Средний чек превысил 57 тыс. рублей, а средняя продолжительность туров составила 9 ночей.
Напомним, что по федеральной программе туристического кэшбэка можно получить возврат до 20% от стоимости тура при оплате путевки картой МИР. Однако в середине ноября пользователь краснодарка Ирина Дробот в своем твиттере заметила, что купить путевку непосредственно на сайте отеля гораздо дешевле, чем через сервис Ростуризма с кэшбэком. Свой пост она сопроводила скриншотами: тур на 7 ночей на сайте отеля стоил 30 тыс. рублей, а на сайте для возврата кэшбэка — 46 тыс. рублей. Девушка пожаловалась на это в федеральное агенство по туризму, но там не увидели никаких нарушений. Более того, в ответе на жалобу Дробот сообщили, что цена на сайте программы указана минимальная.
В пресс-службе администрации Краснодарского края 26 ноября заявили, что прогнозируемая загрузка курортов на новогодние праздники превысит прошлогодний показатель на 3% и достигнет 76%. По оценке глубины продаж, в декабре средняя загрузка составит 53%, а на Черноморском побережье вырастет до 63%.
Ой как весело у Ростуризма! Помните, обещают всем вернуть деньги за отдых в России? Главное все платить по карте «Мир» и бронировать через сайт «Мир путешествий». А теперь сравните цены. На этом сайте и на сайте санатория. Разница в 16 тысяч рублей. Прокомментируйте, @rostourizm pic.twitter.com/m3mEJTnlZz— Ирина Дробот (@neru4naya) November 4, 2020
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