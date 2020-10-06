В Краснодаре бывший инспектор Росрыболовства получил взятку в виде Jeep, теперь его ждет суд

Краснодарский край

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5 октября в следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали об уголовном деле в отношении бывшего сотрудника Росрыболовства, который получил взятку в Краснодаре

Следствие установило, что в ноябре 2019 года старший инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля Азово-Черноморского управления Федерального агентства по рыболовству находился на контейнерной площадке ж/д станции «Краснодар-2». Там он получил в качестве взятки автомобиль Jeep Grand Cherokee от местного жителя. Последний передал машину за долгосрочное сотрудничество во время незаконной добычи биоресурсов в Краснодарском водохранилище.

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На бывшего инспектора завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Дело направили в суд, однако обвиняемый свою вину не признал, рассказали в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 5 октября.

Как писали Юга.ру, в 2019 году на Ставрополье завели уголовное дело на бывшего главу минстроя региона. Он получил взятку в виде Porsche.

Браконьерство Взятка Краснодар Краснодарское водохранилище Рыболовство

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