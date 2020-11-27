В Нальчике школьник с родственниками напал на учителя, а тот начал отстреливаться. В итоге педагог попал в реанимацию

В Нальчике следком начал проверку после потасовки со стрельбой, произошедшей 27 ноября в лицее № 2

По версии следствия, 27 ноября девятиклассник вместе со своими знакомыми на стоянке возле школы напал на преподавателя и начал его избивать. Тогда учитель достал из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в нападавших, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

В пресс-службе ГУ МВД России по республике уточнили, что в конфликте участвовал восьмиклассник и двое его знакомых возрастом 26 и 36 лет. О стрельбе на втором этаже лицея в дежурную часть сообщили очевидцы. Участников потасовки доставили в отдел полиции.

По данным ТАСС, учитель истории стрелял в воздух, чтобы отбиться. Начальник департамента образования Нальчика Фатима Оганезова рассказала, что школьник напал на преподавателя со своими родственниками.