В Нальчике школьник с родственниками напал на учителя, а тот начал отстреливаться. В итоге педагог попал в реанимацию
В Нальчике следком начал проверку после потасовки со стрельбой, произошедшей 27 ноября в лицее № 2
По версии следствия, 27 ноября девятиклассник вместе со своими знакомыми на стоянке возле школы напал на преподавателя и начал его избивать. Тогда учитель достал из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в нападавших, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
В пресс-службе ГУ МВД России по республике уточнили, что в конфликте участвовал восьмиклассник и двое его знакомых возрастом 26 и 36 лет. О стрельбе на втором этаже лицея в дежурную часть сообщили очевидцы. Участников потасовки доставили в отдел полиции.
По данным ТАСС, учитель истории стрелял в воздух, чтобы отбиться. Начальник департамента образования Нальчика Фатима Оганезова рассказала, что школьник напал на преподавателя со своими родственниками.
Читайте также:
Изначально сообщалось, что в конфликте никто не пострадал. Однако позже помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова сообщила, что в больницу попали двое пострадавших. У одного из них из тела извлекли пулю. Состояние второго пострадавшего, педагога, оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. У него многочисленные переломы, сочетанная травма [повреждение нескольких областей тела от одного фактора, например, перелом костей и разрыв внутренних органов], сотрясение мозга, переломы ребер, челюстно-лицевые травмы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц).
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.