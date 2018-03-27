Власти Сочи пристыдили школьника, избившего охранника

В школе Сочи, ученики и выпускники которой избили охранника, завершено служебное расследование

В сочинской школе № 65, которая находится в поселке Красная Поляна, завершено служебное расследование по факту драки между подростками и охранником

Управление по образованию и науке администрации Сочи подтверждает факт конфликта между несовершеннолетними и охранником школы и считает этот факт «диким и вопиющим случаем, который недостоин города».

«При выяснении обстоятельств выявлено, что участниками происшествия были выпускники, а также учащийся школы № 65. В школе проведено служебное расследование, поведение учащегося школы рассмотрено на совете профилактики, мальчик поставлен на внутришкольный учет, проведена беседа с родителями ребенка, который полностью осознал свою вину и недостойное поведение», — говорится в официальном комментарии УОН.

В управлении подчеркнули, что во всех классах школы проведены профилактические беседы об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, о бесконфликтном поведении, правилах поведения в образовательной организации. Администрация школы усилила контроль за организацией дежурства в здании и на территории учебного заведения.

«По данному факту сотрудники отдела полиции поселка Красная Поляна УВД по городу Сочи проводят проверку в отношении всех несовершеннолетних участников конфликта. Ее результаты будут направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Адлерского района», — заключили в УОН.

Как сообщали Юга.ру, в последний перед каникулами учебный день в школу пришли несколько выпускников. Парни стали донимать девятиклассника, на что охранник сделал им замечание и попросил выйти с территории школы. Они ушли, но через время вернулись и началась драка.