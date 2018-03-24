В Сочи ученики и выпускники избили охранника школы

В сеть попало видео происшествия, которое произошло в школе № 65 в сочинском селе Кепши, где группа парней избила школьного охранника

По словам очевидцев, в последний перед каникулами учебный день в школу пришли несколько выпускников. Парни стали донимать девятиклассника, на что охранник сделал им замечание и попросил выйти с территории школы. Они ушли, но через время вернулись.

«Начало этой драки я видела сама. Один из подростков разговаривал матом, на что ему охранник сделал замечание словесное и сказал уйти. Подросток ответил ему матом, за что охранник взял его за локоть и толкнул не сильно. Другой подросток запрыгнул ему на шею сзади, а третий со всей дури сбежал с горки и толкнул охранника, они завалились за трубы. Так как охранник оказался внизу, он не мог выбраться, а эти трое стали его пинать ногами и руками», — цитирует очевидицу происшествия паблик «ДТП и ЧП Сочи».

По ее словам, разнимал дерущихся директор. Били охранника и упомянутые выпускники, и действующие ученики.

Директор школы Сергей Полтарацкий подтвердил случившееся «Комсомольской правде». По его словам, после инцидента с зачинщиками и участниками конфликта была проведена беседа.

«Да, инцидент имел место быть. Мы сразу выбежали на улицу на крики. К выпускникам школа не имеет никакого отношения, с ними будет работать полиция. А вот школьника, в драку влез один наш ученик, планируем поставить на учет», — уточнил Полторацкий.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту проводится проверка.

«По выявленной в сети информации проводится проверка. В полицию по данному факту никто не обращался», — сообщили в пресс-службе ведомства.