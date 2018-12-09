В Сочи пьяный учитель несколько раз ударил школьника на занятиях

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 8 декабря учитель истории пришел пьяный на занятия и несколько раз ударил школьника

В группе в Вконтакте появилось видео, на котором пьяный учитель попросил нескольких учеников подняться. После этого он позвал одного из ребят к себе и сначала ударил в живот, потом по лицу. Полиция начала проверку после публикации ролика, пишет ТАСС.

В пресс-службе мэрии Сочи позже подтвердили факт избиения. По их словам, драка произошла во время урока истории в девятом классе школы № 4 курорта. Подросток не получил серьезные травмы и не обращался за медицинской помощью. Учителя уволили по п. 2 ст. 336 ТК РФ (Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника)

«Инцидент действительно произошёл в школе номер 4 города Сочи. В образовательное учреждение моментально были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Учитель уволен по статье. Родителям подростка принесены извинения. Служебное расследование по данному факту продолжается», — написало в своем Вконтакте управление по образованию и науке Сочи.

Дети Драки Министерство образования и науки России Образование Полиция Сочи Школа Школьники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи автомобиль врезался в стену дома
Организация ACA проведет турнир по ММА в Краснодаре
В Новороссийске благоустроили три общественные территории
Под Краснодаром начали строить тренировочный центр «Локомотив-Кубань»
В Симферополе почти 200 тыс. человек остались без воды из-за аварии
На Ставрополье женщина похитила мобильные аксессуары и выставила их на продажу в интернете

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале