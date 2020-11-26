В Сочи пьяный полицейский сбил на «зебре» 73-летнего мужчину

Краснодарский край

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26 ноября стало известно о происшествии в Сочи, в котором местный житель пострадал по вине сотрудника МВД

По данным следствия, днем 14 марта 2020 года пьяный полицейский ехал на Mercedes по улице Горького в сторону улицы Конституции СССР. Водитель не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 73-летнего местного жителя, который шел по «зебре».

Пенсионера с травмами госпитализировали. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

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Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю 26 ноября сообщила, что водитель Mercedes больше не является сотрудником полиции, ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, из-за чего пострадал мужчина. Расследование уголовного дела продолжается.

Это не первый случай в Сочи, когда сотрудники МВД становились виновниками ДТП. Так, в феврале 2019 года полицейский насмерть сбил ребенка, который шел по переходу. Суд назначил ему три года колонии-поселении. В июне того же года пьяный участковый сбил двух 16-летних девушек, которые переходили дорогу по «зебре».

ДТП Полиция Сочи

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