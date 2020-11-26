В Сочи пьяный полицейский сбил на «зебре» 73-летнего мужчину

26 ноября стало известно о происшествии в Сочи, в котором местный житель пострадал по вине сотрудника МВД

По данным следствия, днем 14 марта 2020 года пьяный полицейский ехал на Mercedes по улице Горького в сторону улицы Конституции СССР. Водитель не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 73-летнего местного жителя, который шел по «зебре».

Пенсионера с травмами госпитализировали. Его здоровью был причинен тяжкий вред.