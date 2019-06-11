В Сочи пьяный полицейский сбил двух 16-летних девушек

По предварительным данным, вечером 10 июня участковый уполномоченный отдела полиции УВД по Сочи ехал по Курортному проспекту в сторону улицы Воровского на машине Toyota Mark X, принадлежащей его родственнику. Приближаясь к пешеходному переходу без светофора, водитель не снизил скорость и не пропустил двух 16-летних девушек, которые переходили дорогу.

Девушек с повреждениями госпитализировали, медики оказывают им помощь.

После ДТП полицейский скрылся с места происшествия, однако вскоре его нашли и направили на медосвидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам служебной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.