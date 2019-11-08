В Сочи полицейский, который насмерть сбил девочку, получил три года колонии-поселения

В Cочи суд вынес приговор по делу бывшего сотрудника транспортной полиции, который насмерть сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

Авария произошла 16 февраля на улице Каспийской в Адлерском районе. Водитель — сотрудник ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛуВДТ Хачатур Григорян, приближаясь к остановке общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу девочке, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался в реанимационном автомобиле по дороге в больницу, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Григоряна признали виновным в нарушении ПДД. Приговором суда ему назначили три года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией авто, в течение трех лет, говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Как сообщили Юга.ру, также в Сочи по обвинению в нарушении ПДД предстанет перед судом 30-летний бывший сотрудник полиции, который в марте устроил тройное ДТП с тремя пострадавшими на Курортном проспекте.